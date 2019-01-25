美国植物人生子案罪犯被抓 系护理机构36岁男护士

去年底发生的美国亚利桑那州一家护理机构的女植物人怀孕产子丑闻在差不多一个月后总算有了新进展，该护理机构的一名男护士被检方确认涉嫌强奸女植物人并致其怀孕。





据路透社 24 日报道，美国当地检方于本周三宣布，已对这个名叫内森 · 萨瑟兰德的 36 岁男护士正式发起强奸罪指控。警方在记者会上表示，女植物人怀孕产子后，警方通过 DNA 检测和 “ 传统刑侦 ” 方式确定萨瑟兰德就是犯罪嫌疑人。萨瑟兰德出席法庭听证会时未做出任何辩解。听证会上，法官明确表示萨瑟兰德只有缴纳 50 万美元的现金才能获得保释。不过萨瑟兰德的律师称，其当事人此前从未有过刑事犯罪史，也没有直接证据能证明其当事人犯下了强奸罪，而且该律师还表示辩方希望自行再做 DNA 检测。

不论检方、警方和辩方如何交锋，密切关注该案的媒体通过不同渠道找到了一些萨瑟兰德的个人情况。《今日美国》报道称，萨瑟兰德出生于海地， 1989 年经人收养到美国， 2011 年成为美国公民。从 2012 年开始，萨瑟兰德就在发生女植物人怀孕产子丑闻的护理机构工作，该机构宣称，在雇用萨瑟兰德前曾对他进行了全面的背景调查。

事实上，直到本周三，萨瑟兰德才被这家护理机构正式解雇，而他直到上周日还在该护理机构最后一次值班上岗。美国福克斯新闻网报道称，萨瑟兰德曾经的邻居透露，萨瑟兰德有妻子和

4

个孩子，是个

“

顾家的好男人

”

。不过媒体还发现，萨瑟兰德的妻子于去年

12

月

5

日、也就是女植物人生产前

3

周提出了离婚。两人于

2012

年结婚，此前萨瑟兰德还有过一次婚史。

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