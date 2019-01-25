以色列向八国索赔2500亿美元 阿拉伯国家民众谴责

“摩洛哥人谴责以色列的索赔要求”，据摩洛哥“我的祖国”新闻门户网站24日报道，该国80多位知名人士日前签署联名信，声讨以色列向7个阿拉伯国家和伊朗提出的2500亿美元索赔，引发地区关注。
据报道，这份联名信的签署者包括摩洛哥穆斯林和犹太人。他们在信中呼吁以色列停止散布谎言，称这种举动只会助长仇恨和极端主义。联名信写道，以色列的索赔要求说明了该国对摩洛哥犹太人历史的无知。犹太人从摩洛哥迁出始于上世纪50年代初，是根据以色列当局当年的配额进行的。摩洛哥那时候还是法国的保护国，而当时的殖民当局没有阻止犹太人离境或掠夺他们的财产。联名信还强调，在前往以色列前，摩洛哥犹太人把房产等财物转卖给了当地的穆斯林或其他犹太人。
据《以色列时报》报道，以政府1月5日发表声明，要求突尼斯、摩洛哥等8个国家，共计支付以色列2500亿美元，作为1948年以后上述8国犹太人在逃离或被驱逐时遗留的房产及财物的补偿。以色列的索赔额度分别为突尼斯350亿美元，利比亚150亿美元，其余2000亿美元由剩下6个国家承担。
“中东在线”网站21日报道称，截至当天，没有阿拉伯国家正式对以色列的要求进行评论。不过在社交媒体上，多个阿拉伯国家的民众对以色列表示谴责。有巴勒斯坦网友质问：“那我们被霸占的财产、被屠戮的血肉谁来赔偿？”
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