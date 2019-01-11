美禁止华为在美子公司部分出口

《华尔街日报》周四报道，美国商务部表示不会续签华为在美子公司的出口许可证，意味着这家中国电信巨头无法将其在硅谷研究的部分技术运回国内，这为华为带来新的打击。
报道称，美国商务部去年6月致函华为在美国硅谷的子公司“华为技术有限公司”（Futurewei Technologies），称出于国家安全考虑，打算拒绝续签其自2014年以来持有的出口许可证。华为旧的许可证于2018年4月到期。
出口禁令会影响华为的部分业务。被否决的许可证涵盖电信技术和软件出口，包括高速数据传输技术。这项技术的业务预算超过1600万美元，涉及超过40名全职员工。
但据知情人称，美国商务部此举对华为子公司不会造成致命打击，因为其从美国出口的大部分技术并不需要出口许可证。
华为对商务部的举措提出异议，但与此同时，相关技术的出口已被禁止。华为子公司去年7月致信美国商务部，称商务部援引国家安全理由毫无依据，这些技术在美国以外已经广泛运用。公司表示，如果申请未获批准，可能不得不将研发中心迁往美国以外的地方。
此举对华为在美国的业务带来又一次打击。美国长期视华为是国家安全威胁，并禁止政府机构采购华为的电信设备。最近数月，美国向盟友施压，要求他们不要使用华为的设备。
去年12月，美国对华为的行动升级。华为首席财务官孟晚舟在加拿大被捕，美国检方正寻求将她引渡，罪名是与华为在伊朗业务有关的银行欺诈。孟晚舟否认这些指控。
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