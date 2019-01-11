美联储主席再度强调在决定是否进一步升息时能够保持耐心

美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 主席鲍威尔周四再次强调，美联储在决定未来是否进一步升息时能够保持耐心。决策者正在判断，今年美国经济将会像一些市场人士所担忧的那样放缓，还是会继续如同美联储预期的那样继续健康成长。





这是鲍威尔在不到一周的时间内第二次露面讲话，没有引起金融市场的太大反应，这表明他可能已经找到了在不让投资者感到意外的情况下描述央行政策的方式。他最近发表的讲话，有几次曾导致市场大幅波动。





由于没有出现过度通胀或金融市场风险过大的迹象，鲍威尔表示美联储将在未来几个月内 “ 观望 ” ，看这两种情况中哪一种将成为 2019 年的主题。





“ 特别是在通胀处于低位并得到控制的情况下，我们能够保持耐心，耐心、认真地观察 ... 判断这两种情况中哪一种将成为 2019 年的主题， ” 他在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表示。





500 指数 0.45% ，美国公债收益率维持不变。相比之下，鲍威尔 11 月底后的三次讲话，使股市平均上涨或下跌 2.4% 。他上周五发表讲话引发的市场反应，是去年 2 月上任以来 17 次公开讲话中最大的一次，标普 500 指数大涨 3.43% ， 10 年期美国公债收益率上涨 11 个基点。 标准普尔指数 .SPX 周四小幅上涨，美国公债收益率维持不变。相比之下，鲍威尔月底后的三次讲话，使股市平均上涨或下跌。他上周五发表讲话引发的市场反应，是去年月上任以来次公开讲话中最大的一次，标普指数大涨年期美国公债收益率上涨个基点。





鲍威尔在上周五的公开讲话中强调美联储在评估经济数据方面将采取灵活态度并保持耐心，这令美联储将稳步升息的预期有所减弱。最近数日几位美联储其他官员的讲话也强化了美联储不会稳步升息的预期。





圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四在阿肯色小岩城发表讲话时直言不讳，称美联储当前升息周期已到 “ 尽头 ” 。





鲍威尔和其他决策者说得没那么直接，他们表示经济数据依然稳健，尤其是近来公布的非农就业数据显示， 12 月非农就业岗位增加逾 30 万。





鲍威尔周四还重申，与利率情况不同的是，美联储还将继续逐月缩减其资产负债表，使其规模缩减至比现在 “ 小得多 ” 。一些人批评每月实际上自动缩减的资产负债表是在稳步收紧金融状况，美联储应重新加以考虑。





** 新的论述 **





不过，鲍威尔和其他官员的言论 “ 正发展出了一个新的论述 ... 大局是：他们没有必要进一步升息，他们没必要迅速升息， ”PGIM Fixed Income 的首席投资策略师 Robert Tipp 说。





这一讯息在一定程度上是要淡化官员们每三个月发布一次的政策预测的重要性。美联储最近一回在 12 月公布的预测显示，决策制定者对利率预期中值为 2019 年升息两次，但鲍威尔称，将此理解为任何形式的官方预测或 “ 计划 ” 都是错误的。





“ 没有这样的计划。 ” 鲍威尔说。 “ 这么做的前提是 2019 年经济前景非常强劲， ” 那或许会、也或许不会实现，因为美联储会相应地调整政策。





2018 年经济强劲，且失业率降至半世纪以来最低水平，促使美联储四度升息。





美联储官员和许多预测人士预期 2019 年经济成长将放缓，但仍保持强劲力道，足以继续创造就业机会，并让失业率维持在近 50 年低点附近。





虽然市场可能担心全球贸易紧张局势及海外成长放缓，但鲍威尔表示，没有证据表明美国已露衰退的端倪。如果形势变差，美联储会作出反应。





“ 没有预设的利率路径 ... 特别是目前。 ” 他说。如果全球经济成长进一步放缓， “ 我能向你保证 ... 我们可以灵活且迅速地调整政策，适当时我们可以大幅调整。 ” 他说。





鲍威尔还被问到有关美国政府部分关门一事。他说，

“

持续

”

关闭

“

很快

”

就会在经济数据中反映出来，因为部份发布经济数据的政府机构也在这波关门之列；而且这也会使美联储对经济景况看得不是那么清楚。

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路透社

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