死后变肥料？美国这个州允许人类遗体堆肥合法

通常，大多数人去世后，都会被火葬或土葬，但火化土葬成本高，还会使用防腐液等有害液体，或者消耗化石燃料。而美国华盛顿州计划推行一种对地球有益的安葬方式，来创造历史。

据英国《独立报》 1 月 6 日报道，如果美国参议员杰米 · 佩德森的提案成功，美国华盛顿州将成为美国首个允许居民把自己变成肥料的州。这是一种被称为 “ 堆肥 ” 或 “ 重组 ” 的埋葬方式，将人类遗骸分解成维持土壤活力的养分，用来维持新生命的过程。





据未来主义科学网介绍，首先，遗体将被放置于一个密闭容器内 72 小时，容器温度将保持在 131 华氏度（ 55 摄氏度），以消灭病原体。随后，未经防腐处理的人体遗体将被放置在堆肥室中，与木屑或稻草等有机物一起分解。降解完成的遗体将交回给家属，可添加到土壤中，可以用作树木、花卉和其他植物的堆肥物。

这种方式不仅对环境的危害更小，花费也可能比常规葬礼便宜 2000 美元。目前， “ 重组 ” 人类遗体在美国尚未合法化，但瑞典已属于合法行为。





报道称，华盛顿州参议员杰米 · 佩德森计划本月底的会议上提出一项 “ 重组法案 ” （ recomposting bill ）。如果通过，华盛顿州用 “ 重组 ” 方式处理人类遗体将成为合法行为，民众可以选择其替代传统的土葬和火葬方法。

《独立报》指出，人类堆肥合法化的新举措出台之际，越来越多的美国人正在考虑以更环保的方式处置自己或亲人。美国丧葬指导协会 2017 年的调查结果显示， 53.8% 的受访者表示有兴趣探索绿色葬礼服务。

但并不是每个人都可以通过 “ 重组 ” 过程，一些病原体（如引起炭疽的细菌）可能对堆肥过程有抵抗力，因此存在某些健康问题的人可能没有资格选择这种方式。

近年来，不少美国公司已开始提供类似的服务

——“

重组

”

宠物遗体。据《独立报》报道，

2017

年，一家名为

roots

的公司在西雅图附近的贝尔维尤开业，提供宠物堆肥服务，帮助主人在心爱的宠物去世后，留住鲜活的记忆。公司联合创始人

Greg Schoenbachler

称，公司已经完善了一套通过堆肥处理宠物遗体的系统，也已经为许多客户提供服务。

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