海航集团“钱荒”加剧 在兜售更多资产

北京/上海1月8日 - 中国海航集团周二与银行人士会面，向他们介绍集团正在出售的最新资产，希望以此筹资，防止资金紧缺加剧。
这一系列资产包括哈尔滨的一处酒店项目，对在线贷款机构点融、渤海人寿保险以及海航期货的持股，突显出海航集团正在剥离几乎所有非核心资产，为一度对德银(DBKGn.DE)到希尔顿全球(HLT.N)都有涉猎的商业帝国瘦身。
海航集团过去一年一直在加紧出售资产。然而这次路透看到的给银行人士的待售名单中包含至少20种资产，其中许多之前并没有报导过。
海航集团没有答复路透记者的置评请求。
这场会议周二在北京的一家酒店举行，会议文件显示，海航集团打算出售八家酒店及其他地产，其中包括上海一家万丽酒店，以及成都的一处商业园区。
出售清单上还有一部分包括八个金融项目，另一部分包括租赁、保险及银行业务的股权。
这些股权包括渤海人寿的20%股权、点融的6.18%股权、中合中小企业融资担保公司的逾40%股权。独资拥有的海航期货也准备出售。
渤海人寿、点融和中合担保未答覆置评请求。
一位直接知情人士分享了这份文件，文件列出了资产名目并配上方框，供潜在投资者对可能感兴趣的资产打勾--这是一种相对来讲非传统的融资程序。
路透周二造访该酒店时，投资者会议已经结束，但在酒店的另两位人士证实召开过这次会议。因无权向媒体发言，他们要求匿名。(路透)
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