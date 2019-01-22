IMF再次下调今明两年全球经济成长预估 因贸易战和欧洲经济疲弱

国际货币基金组织 (IMF) 周一下调今明两年全球经济成长预估，因欧洲和一些新兴市场经济疲软，且 IMF 表示，贸易紧张局势未能得到解决，可能会进一步损害正在放缓的全球经济。





这是 IMF 在三个月来第二次下调全球经济成长预估， IMF 还将中国经济放缓幅度大于预期，以及英国可能 “ 无协议 ” 退欧，列为经济前景面临的风险， IMF 表示，这些风险都可能加剧金融市场的动荡。





IMF 预测，今年全球经济将成长 3.5% ，明年将成长 3.6% ，较去年 10 月的经济成长预估分别下调 0.2 个百分点和 0.1 个百分点。





IMF 在本周世界领导人和企业高管在瑞士滑雪胜地达沃斯论坛召开之前发布这份最新预测称，政策制定者可能需要制定应对多年来全球经济稳健增长终结的计划。

“ 经过两年的稳健扩张，全球经济正以低于预期的速度成长，且风险正在上升， ”IMF 总裁拉加德在新闻发布会上表示。





“ 这是否意味着全球经济衰退即将来临？不。但全球经济增长更大幅度下滑的风险无疑增加了， ” 她敦促政策制定者通过增强经济对风险的抵御能力，为 “ 严重放缓 ” 做好准备。





IMF 下调经济成长预估，反映出欧洲经济疲弱的迹象，欧元区出口大国 -- 德国受到汽车新燃料排放标准造成的影响，而意大利最近与欧盟就预算问题陷入僵局，令其面临市场压力。





IMF 预计，今年欧元区经济成长将从去年的成长 1.8% 放缓至成长 1.6% ，较三个月前的预估低 0.3 个百分点。





IMF 还下调对今年发展中国家经济增长预估至 4.5% ，较之前的预测降低 0.2 个百分点，增速低于去年的成长 4.7% 。





“ 过去几个月，在贸易紧张、美国利率上升、美元升值、资本外流和油价动荡的背景下，新兴市场和发展中经济体经受艰难的外部环境的考验， ”IMF 表示。





** 中国经济降温 **





IMF 维持对今年美国经济成长的预估在 2.5% 不变，维持明年经济成长预估在 1.8% 不变，直指美国国内需求持续强劲。





IMF 维持对今明两年中国经济各成长 6.2% 的预估，但表示，如果贸易紧张局势持续下去，经济活动可能不及预期，即使政府努力通过增加财政支出和银行贷款来刺激经济增长。





“ 正如 2015 年至 2016 年期间所见，对中国经济体质的担忧可能引发金融市场和大宗商品市场突然出现大范围的抛售，令其贸易伙伴、大宗商品出口国和其他新兴市场承受压力， ”IMF 报告称。





就在这份报告发布数小时前，数据显示，中国经济在第四季放缓，因国内需求减少和美国关税大幅上调，令中国 2018 年 GDP 增速创出近 30 年最低。





“ 我们今天看到的中国经济数据完全符合我们的预测， ”IMF 首席经济学家 Gita Gopinath 在新闻发布会上表示，他呼吁中国政府继续通过抑制信贷过度增长和改革金融业，实现经济再平衡的努力。





IMF 预计今年英国经济增长 1.5% ，但该预估存在不确定性，因该预估是基于英国有序退出欧盟的假设。





不多的亮点是在日本， IMF 将今年日本经济成长预估上调 0.2 个百分点，至 1.1% ，因预期政府的支出措施将提振经济，该支出措施旨在抵消 10 月销售税上调的影响。





IMF 一直敦促政策制定者在全球经济稳定增长的情况下进行结构性改革， IMF 总裁拉加德告诉他们 “ 绸缪应趁未雨时 ” 。 IMF 强调，有必要解决收入不平等问题和改革金融业。





然而， IMF 表示，随着增长势头见顶和前景风险上升，政策制定者现在必须专注于防止经济进一步放缓的政策。





“ 各国的主要共同政策重点是一道迅速解决贸易分歧及其带来的政策不确定性，而不是进一步增加有伤害性的壁垒，令正在放缓的全球经济更加不稳定， ”IMF 补充说。 ( 路透社）





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