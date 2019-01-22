习近平提出要妥善应对经济可能的重大风险 打击反腐力度不能减

中国国家主席习近平周一表示，要深刻认识和准确把握外部环境的深刻变化和中国改革发展稳定面临的新情况新问题新挑战，既要高度警惕 “ 黑天鹅 ” 事件，也要防范 “ 灰犀牛 ” 事件，精准研判、妥善应对经济领域可能出现的重大风险。





新华社援引他在 “ 省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班 ” 上的讲话并称，反腐败斗争还没有取得彻底胜利，反腐败斗争形势依然严峻复杂，零容忍的决心丝毫不能动摇，打击腐败的力度丝毫不能削减。





“ 面对波谲云诡的国际形势、复杂敏感的周边环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们必须始终保持高度警惕， ” 习近平表示。





他强调，既要高度警惕 “ 黑天鹅 ” 事件，也要防范 “ 灰犀牛 ” 事件；既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。





他指出，当前中国经济形势总体是好的，但经济发展面临的国际环境和国内条件都在发生深刻而复杂的变化，推进供给侧结构性改革过程中不可避免会遇到一些困难和挑战，经济运行稳中有变、变中有忧。





“ 我们既要保持战略定力，推动我国经济发展沿着正确方向前进；又要增强忧患意识，未雨绸缪，精准研判、妥善应对经济领域可能出现的重大风险。 ” 他说，各地区各部门要平衡好稳增长和防风险的关系，把握好节奏和力度。





同时，要稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案；要加强市场心理分析，做好政策出台对金融市场影响的评估，善于引导预期；要加强市场监测，加强监管协调，及时消除隐患；要切实解决中小微企业融资难融资贵问题；加快推动市场出清，释放大量沉淀资源。





内忧外患之下，中国 2018 年 GDP 增速 6.6% 创出 28 年新低，其中四个季度是逐级走低，四季度增速 6.4% 为近 10 年低位。内外需双双走弱意味着中国经济下滑趋势很难避免， 2019 年上半年料继续寻底，下半年在稳增长政策效应释放下有望逐渐企稳，全年呈现 “ 前低后稳 ” 特征。





在科技领域安全方面，习近平指出是国家安全的重要组成部分，要强化事关国家安全和经济社会发展全局的重大科技任务的统筹组织，强化国家战略科技力量建设。要加快科技安全预警监测体系建设，围绕人工智能、基因编辑、医疗诊断、自动驾驶、无人机、服务机器人等领域，加快推进相关立法工作。





在社会稳定方面，他称，要下大气力解决好人民群众切身利益问题，全面做好就业、教育、社会保障、医药卫生、食品安全、安全生产、社会治安、住房市场调控等各方面工作，不断增加人民群众获得感、幸福感、安全感。





** 反腐斗争形势依然严峻 **





习近平强调，当前，世界大变局加速深刻演变，全球动荡源和风险点增多，中国外部环境复杂严峻。





“ 我们要统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，既聚焦重点、又统揽全局，有效防范各类风险连锁联动。要加强海外利益保护，确保海外重大项目和人员机构安全。 ”





他指出，在从严治党上，成效是显着的，但这并不意味着就可以高枕无忧了。党面临的长期执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验具有长期性和复杂性，党面临的精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险具有尖锐性和严峻性，这是根据实际情况作出的大判断。





习近平并强调，党的十八大以来，中国取得了反腐败斗争压倒性胜利，但反腐败斗争还没有取得彻底胜利。





“

反腐败斗争形势依然严峻复杂，零容忍的决心丝毫不能动摇，打击腐败的力度丝毫不能削减，必须以永远在路上的坚韧和执着，坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战。

”

他说。（路透社）

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