美国政府停摆 赋闲联邦雇员可领取免费啤酒

许多被迫放无薪假的美国联邦机构雇员虽然应付生活日用品开支有点困难，但至少还能喝上一杯免费啤酒，华盛顿地区的一个团体希望通过这种方式鼓励那些受旷日持久的政府停摆连累而赋闲在家的工作人员。





这个名叫 Pay It Furloughed 的临时团体已建起一家网站，让那些放无薪假或虽然上班也拿不到工资的联邦雇员，可以在华盛顿特区的一些手工啤酒屋里喝上一两杯凉啤酒，这些啤酒屋包括 Atlas Brew Works 、 DC Brau 和 Shop Made in DC 。





“ 华盛顿特区群龙无首，政府关门给我们数以十万计的朋友、邻居和社区成员带来负面影响，我们对此感到沮丧， ”Pay It Furloughed 的一份声明表示。这家团体由华盛顿社区餐厅 Mess Hal 、美食作家 Nevin Martell 、 APP 开发者 3Advance 和公关公司 Quixotic 共同创建。





“ 当人们情绪低落时，免费啤酒是帮他们振作的好办法， ” 他们写道。









截至周三下午结束，已经派发了将近 1,500 份啤酒。政府工作人员如想 “ 领取一杯啤酒 ” ，可点击一个链接，然后前往啤酒屋出示联邦机构雇员证并领取。





对于赋闲或无薪的联邦雇员可领取的免费啤酒数量，并无设限。





“

欢迎来此盘桓一日，

”

该网站称，同时呼吁用户不要饮酒过度。

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路透社

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