加前外交官吁中国履行维也纳公约承诺

前加拿大驻北京大使马大维在加媒指出，康明凯遭中国拘留令在北京的外交官们惴惴不安，担心中方不尊重维也纳公约的豁免原则，他认为北京履行公约承诺及放人是好的开始。





马大维（ David Mulroney ）在加拿大环球邮报（ Globe and Mail ）撰文指出，康明凯（ Michael Kovrig ）在北京为国际危机组织担任资深顾问遭中国拘留一个月来，中方讯问集中在他过去担任外交官的角色，这解释了加国总理杜鲁道（ Justin Trudeau ）为何会日前首度公开谴责中国“未尊重外交豁免原则”。





马大维表示，驻外官员一直相信外交官“免于被起诉”豁免权，让他们派驻中国时可全力了解事实真相及事件重要性。维也纳公约（ Vienna Convention ）更延伸这种豁免权，即使外交官之后身分不再，也不会因过去的外交工作受起诉，但现在起得担心这种事了。





马大维指出，外交官卸任后回中国做研究、参加会议或做生意是常事，但现在他们得担心，几年前从事外交工作时合法的访问或谈话，让他们易遭中方报复性拘留，成为中国的外交武器。





这会让外交官和派任者相信，改采远距工作、大幅减少旅行、尽量少和中国人联系才会更安全。这将是巨大损失，毕竟外交最终还是应试图了解，与真实人物沟通。





马大维在 2009 至 2012 年担任加拿大驻中大使，他以自身经验指出，驻北京期间，中国官员不时对他提出要求、指点和骚扰，不要做某些对他来说至关重要的外交工作，例如拜访遭拘禁加拿大人的家人、探望处于困境的天主教神父，前往西藏时把时间花在与当地人会面，而不是去听中国政府的简报和宴会。





马大维表示：“我有礼地忽略这种干涉，但每当离开北京时，得努力设法抢先一步，避开盯梢的中国外交部人员。”





马大维写道，本月稍晚中国国家副主席王岐山将前往达佛斯（ Davos ）世界经济论坛（ World Economic Forum ）讲述中国经济前景。然而，中国改革开放公开的言论与国内日益沮丧的现实愈来愈脱节，王岐山很难说服众人。





如果中国真的希望被人理解，应更保护真正帮助各界了解中国的人，履行维也纳公约承诺是好的开始。





马大维说，如果中国领导人真想让外国人放心，不必非派代表团去达佛斯，释放康明凯和另一名被拘留的加拿大史佩弗（ Michael Spavor ）回家，胜过千言万语。





中国外交部发言人华春莹

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日就杜鲁道指责中方侵犯康明凯外交豁免权表示，康明凯不是现任外交官，近期入境中国持普通护照和商务签证。她指不论外界如何看待，在维也纳公约下康明凯没有外交豁免权。（中央社）

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