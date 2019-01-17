加前外交官吁中国履行维也纳公约承诺

前加拿大驻北京大使马大维在加媒指出，康明凯遭中国拘留令在北京的外交官们惴惴不安，担心中方不尊重维也纳公约的豁免原则，他认为北京履行公约承诺及放人是好的开始。
马大维（David Mulroney）在加拿大环球邮报（Globe and Mail）撰文指出，康明凯（Michael Kovrig）在北京为国际危机组织担任资深顾问遭中国拘留一个月来，中方讯问集中在他过去担任外交官的角色，这解释了加国总理杜鲁道（Justin Trudeau）为何会日前首度公开谴责中国“未尊重外交豁免原则”。
马大维表示，驻外官员一直相信外交官“免于被起诉”豁免权，让他们派驻中国时可全力了解事实真相及事件重要性。维也纳公约（Vienna Convention）更延伸这种豁免权，即使外交官之后身分不再，也不会因过去的外交工作受起诉，但现在起得担心这种事了。
马大维指出，外交官卸任后回中国做研究、参加会议或做生意是常事，但现在他们得担心，几年前从事外交工作时合法的访问或谈话，让他们易遭中方报复性拘留，成为中国的外交武器。
这会让外交官和派任者相信，改采远距工作、大幅减少旅行、尽量少和中国人联系才会更安全。这将是巨大损失，毕竟外交最终还是应试图了解，与真实人物沟通。
马大维在2009至2012年担任加拿大驻中大使，他以自身经验指出，驻北京期间，中国官员不时对他提出要求、指点和骚扰，不要做某些对他来说至关重要的外交工作，例如拜访遭拘禁加拿大人的家人、探望处于困境的天主教神父，前往西藏时把时间花在与当地人会面，而不是去听中国政府的简报和宴会。
马大维表示：“我有礼地忽略这种干涉，但每当离开北京时，得努力设法抢先一步，避开盯梢的中国外交部人员。”
马大维写道，本月稍晚中国国家副主席王岐山将前往达佛斯（Davos）世界经济论坛（World Economic Forum）讲述中国经济前景。然而，中国改革开放公开的言论与国内日益沮丧的现实愈来愈脱节，王岐山很难说服众人。
如果中国真的希望被人理解，应更保护真正帮助各界了解中国的人，履行维也纳公约承诺是好的开始。
马大维说，如果中国领导人真想让外国人放心，不必非派代表团去达佛斯，释放康明凯和另一名被拘留的加拿大史佩弗（Michael Spavor）回家，胜过千言万语。
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