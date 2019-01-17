英退欧结局大猜想：折衷协议退、无协议退 还是不退了？

距离英国退出欧盟的预定日期只剩 10 周，然而到现在还不清楚英国会如何退欧，或者究竟还退不退了。





首相特雷莎 · 梅的退欧协议在议会惨遭挫败，意味着如果要避免英国无协议退欧，或是英国就欧盟成员国身份举行第二次公投，她眼下就必须与议会其他党派就新版本协议进行合作。





随着时间一点点逼近法定退欧期限 --3 月 29 日 2300GMT ，摆在特雷莎 · 梅面前的有三个主要选择：达成折衷协议、无协议退欧、或乾脆中止退欧。





** 折衷协议 **





退欧协议被否决之后，特雷莎 · 梅承诺与资深议员进行会谈，找到一个折衷方案。金融市场认为议员们将在最后一刻拼凑出一份协议。





反对党工党的财政政策发言人 John McDonnell 表示，如果特雷莎 · 梅同意留在欧盟的永久关税联盟，与其单一市场建立密切关系以及加强对劳工和消费者的保护，工党将予以支持。





由于特雷莎 · 梅所属的保守党严重分裂，工党对英国退欧的最终结果影响力甚巨。如果没有工党 256 名议员的支持，任何版本的英国退欧计划都很难获得下议院通过。





但如果特雷莎 · 梅向工党的立场靠拢，她可能会失去数十名支持英国退欧的保守党议员、以及支持她的少数政府的小党北爱尔兰民主联盟党 (DUP) 的支持。





如果特雷莎 · 梅不能达成折衷协议，她将不得不在举行全国大选、推迟退欧或无协议退欧之间做出选择。





许多保守党议员都会反对在这个关键时刻举行全国大选，特别是在她所属政党于 2017 年提前选举丧失多数党地位之后。特雷莎 · 梅周三表示，选举将是 “ 最糟的选项 ” 。





欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔 (Michel Barnier) 表示，方法之一就是英国接受更紧密跟从欧盟法规。欧盟官员举例称，伦敦可放弃离开欧盟关税同盟和单一市场的计划，但这一点不太可能赢得众多保守党的支持。





** 无协议退欧 **





尽管多数英国议员及很多企业反对在没有达成协议的情况下离开欧盟，但除非议会能够就一项英退计划达成一致，否则无协议退欧仍是默认选项。





“ 只是不喜欢特雷莎 · 梅的协议是不够的，要想避免无协议退欧，则必须要有什么可以取而代之，否则只有无协议退欧了， ” 英国一位高级议员称。





没有协议意味着没有过渡期，说退就退，对于国际企业来说将是噩梦情境，也正是那些希望果断决裂的强硬派退欧者所梦寐以求的。





英国是世界贸易组织 (WTO) 成员之一，因此关系到其与欧盟贸易的关税等条款将按照 WTO 的规则制定。





商界领袖正启动应急计划，以应对英退后英国和欧盟边境的额外检查，他们担心这些检查将阻塞港口、阻断贸易动脉、破坏欧洲等地的供应链。





英国退欧的支持者称，短期内会出现干扰，但长期来看，如果能够从欧盟分离出来，英国将实现繁荣。他们认为欧盟是德国主导的一次注定失败的试验，正落后于中国和美国。





** 不退欧 **





自从 2016 年公投以来，英退的反对者一直寻求再次投票推翻退欧结果，但特雷莎 · 梅多次排除了这一可能，称那将削弱 2016 年投票支持退欧的 1,740 万公民的民主信念。





只有获得议会批准，才能进行再次公投，目前支持这一计划的议员尚未达到多数。

反对党工党希望促成一次选举，只有该计划被否，工党才会考虑再次公投。英国工党党魁柯尔宾 (Jeremy Corbyn) 一直是疑欧派，过去也曾出言反对二次公投。





但是，亲欧盟的保守党议员葛伟富 (Dominic Grieve) 周三提交了为第二次英退公投做准备的立法提案。





如果议会同意举行第二次公投，英国将不得不要求延长退欧时间表，有可能会撤回第 50 条款，以便有足够的时间举行公投造势活动。





政府最高领导层担心，第二次公投会加剧 2016 年公投暴露出来的巨大分歧，导致支持退欧的选民被疏远，和极右翼的支持增强。如果英国民众第二次公投选择留在欧盟，则支持退欧的人可能要求举行第三次具有决定性的公投。





“(2016

年

)

公投后我立即出任首相，

”

特雷莎

·

梅周二在她的退欧协议被议会否决后几分钟表示，

“

我认为我有责任执行他们的决定，而且我打算这么做。

”(

路透社

)

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