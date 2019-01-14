美国乘客携带枪弹上飞机在日被拒入境 自称用于防身

日本共同社 1 月 13 日透露，该媒体 11 日采访日本成田机场相关人士获悉，在从美国亚特兰大出发 3 日下午抵达成田机场的达美航空客机内，一名 30 岁左右的美籍女性乘客携带了手枪和多枚实弹。该女性在机舱内向达美工作人员申报称 “ 误带入了机舱 ” 。在出发时的安检中因失误未发现。抵达成田后，日本相关机构未允许其入境，该女性乘坐 3 日的航班飞回了美国。

据机场相关人士介绍，这名女性携带的手枪可能是用于防身的。在她申报后，手枪一直由达美航空方面保管，直到抵达成田机场。

此外，在 2018 年的 12 月 14 日，美国航空公司的美籍男性副机长在离开成田时的安检中被发现持有多枚实弹。他说明称 “ 从美国不小心装进了行李带来 ” ，并放弃了实弹的所有权，按计划执飞。

日本国土交通省认为，这均为 “ 重大问题 ” ，要求美国运输安全部门查明原因并防止再次发生。

2017

年在成田和羽田机场多次发生来自美国的旅客和航班机组人员携带手枪实弹的情况，日本国交省曾因此要求美方予以改善。为迎接

2020

年东京奥运会和残奥会正加强警备的形势下，日本机场相关人士称

“

在外国机场加强对赴日旅客的检查也是课题

”

。

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