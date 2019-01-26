法国外长欲对华为采取措施 王毅：霸凌行径





当地时间 2019 年 1 月 25 日晚，在即将结束法国、意大利之行之际，中国国务委员兼外长王毅接受记者采访时称，这次访问还有一个感受是，无论是法国，还是意大利，都明确地欢迎中国企业到他们国家投资兴业，都表示不会采取针对特定企业的限制措施，更不会歧视任何企业，愿意为包括中国在内的所有外国企业提供一个公平、开放、透明的营商环境。在当前形势下，这些表态不仅是及时的，也是必要的。





此外，在回答记者关于如何看待近期个别国家公开打压华为等中国企业的问题时，王毅强调，这件事情的是非曲直是非常清楚的，在没有任何证据的情况下，动用国家力量来抹黑和打击特定的企业，这种做法既不公正，也不道德。尤其是考虑到其背后显而易见的政治意图和政治操弄，更是不能接受的。





王毅认为，各国都应对这种无理的作法、这种霸凌行径予以警惕，加以抵制。企业就是企业，企业的生存发展最终要由市场竞争来决定。政府要做的，就是为他们提供公平、公正和透明的营商环境。各国当然都有权利维护国家的信息安全，但是不能打着安全的幌子，以莫须有的借口损害甚至扼杀企业的正当合法经营。





而路透社前一天曾报道称，法国外交部长勒德里昂（

Jean-Yves Le Drian

）当地时间

1

月

23

日表示，该国已意识到中国华为技术有限公司进入下一代移动网络市场的风险，并将在时机成熟时采取措施。





勒德里昂告诉议会外交事务委员会：

“

我们意识到了风险，并将在必要时采取必要的举措。

”

他表示将在晚些时候与中国外长在巴黎会晤时就这一问题进行讨论。

（多维新闻）

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