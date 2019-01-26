蔡英文喊话陆配“海基会是娘家” 网友发声

当地时间 1 月 23 日中午，蔡英文在台湾海基会董事长张小月及陆委会主委陈明通陪同下参加海基会举行的关怀陆配亲子春节联欢活动，她表示希望当面听取陆配在台湾生活工作的点滴及期待改善的问题。





据台湾《中时电子报》 1 月 25 日报道，过去蔡英文曾多次出席陆配（大陆配偶）活动，但这次是她上任以来第一次赴海基会视察并参与活动。





蔡英文表示，过年是一年里面最温暖、最热闹的节日，也是全家人团圆的时刻，因此她特地来与新住民姊妹们一起相聚，共进午餐，提前欢度春节。





蔡英文指出，海基会公亮厅很有纪念意义， “ 公亮 ” 是前海基会董事长辜振甫的字号，辜老是非常提携后进的前辈，她曾与辜老共事过一段期间，当时她负责两岸事务，受到辜老很多照顾与协助，能以总统身份前来海基会 “ 公亮厅 ” ，别具意义。





蔡英文向在场陆配姐妹表示，政府目标就是让大家在台湾也能有家的感觉，陆配姐妹从大陆来到台湾，海基会就是大家的娘家，有问题一定要反映，政府会全力协助、解决。





蔡英文还请陆配有问题就要反映，政府会全力协助解决，并再次感谢陆配姊妹来到台湾，在台湾产业、家庭中都扮演最重要角色。





40 周年纪念会上提出的 “ 习五点 ” ，蔡英文此次用软性方式与陆配交流。 《中时电子报》报道指出，相较于强势回应中共总书记习近平在《 告台湾同胞书 》发表周年纪念会上提出的习五点，蔡英文此次用软性方式与陆配交流。





有台媒认为，蔡英文似乎希望在持续不断的两岸摩擦中，借由互动同乐倾听心声，让陆配心情不至于受到政治气氛影响。





此外，海基会董事长张小月在致词时则称，服务是海基会最重要的工作，希望陆配把台湾当做第二故乡，海基会永远是陆配们的娘家，最坚强的后盾。





值得注意的细节，蔡英文在致词时以 “ 新住民 ” 来称呼陆配，张小月则仍口称 “ 陆配 ” 。





此前，台湾政论节目主持人曾发文指， “ 民进党为了操作 ‘ 仇中 ’ 情绪，长期以来视陆配为民进党的眼中钉 ” ， “ 外籍配偶只要 4 年就能拿到台湾身份证，陆配却需要 6 年 ” 。





有网友反问，既然是娘家，为什么他们的身份证要比别人晚？





对于蔡英文与陆配新春联欢，有网友还称，是为了选票。（多维新闻）

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