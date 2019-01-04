美国新任众院议长佩洛西:不放弃弹劾特朗普

当地时间周四（ 3 日）是美国第 116 届国会宣誓就职仪式的日子，民主党因在众议院中拥有多数议席，正式拿到众院控制权。民主党领袖南希 · 佩洛西以 220 票再次当选众议院议长。而在佩洛西当选第一天，美媒曝出她未来两年针对现任总统特朗普的计划。

美国全国广播公司（ NBC ） 3 日播出了佩洛西任前接受 NBC 《今日秀（ Today ）》节目的独家采访视频。采访中，被问到 “ 是否会排除弹劾总统的选项 ” 时，佩洛西表示，弹劾会引起分歧，需要等到通俄门特别检察官穆勒的报告出炉才能决定。

“ 我们不能出于政治原因开启弹劾程序，也不能出于政治原因而放弃弹劾， ” 佩洛西说， “ 如果有理由弹劾特朗普总统 —— 我并没有刻意寻找这样的理由 —— 在开启弹劾程序前我们必须得到两党的同意。 ”

分析认为，佩洛西这番说辞与此前相比有了微妙的变化，几个月前她曾说弹劾是 “ 不可能讨论的事情 ” 。而被问及是否认为在任总统可以被起诉时，佩洛西作出相似表态，认为这仍是一件 “ 可以讨论的事情 ” 。

据称，美国司法部法律顾问办公室 2000 年公布的指导原则中指出，对现任总统提出起诉会破坏行政部门履行宪法赋予的职能的能力，涉及违宪，在通俄门调查过程中司法部也一直如此表态，不过在 3 日播出的采访视频中，佩洛西说，该原则并不是法律， “ 当总统不在是总统的时候，就可以对其提出起诉。 ”





对于佩洛西的说辞，白宫顾问康韦（ Kellyanne Conway ）回应称，特朗普并不当心可能遭到弹劾。在康韦看来，特朗普在谈论边境安全和基础设施之际，却被即将上任的众院议长谈论起诉和弹劾话题，这很不幸。

另据美国侨报网消息，佩洛西还列出了更长的清单，计划在更多方面与特朗普抗衡，其中包括调查边境儿童死亡、要求特朗普交出报税记录、保护穆勒的调查等等。

NBC 分析认为，民主党重新获得对众议院控制权之后，将有能力通过针对总统的弹劾条款，并将条款送至参议院审核。不过鉴于参议院中共和党占微弱多数，特朗普不太可能被定罪，也不太可能有下台危险。

美国第

116

届国会于

3

日召开，民主党因在众议院中拥有多数议席，正式拿到众院控制权，佩洛西以

220

票再次当选众议院议长。

CNN

等美媒报道称，特朗普

“

出人意料

”

地恭喜了佩洛西再次当选众议院议长，称这是

“

非常非常伟大的成就，希望能够合作，完成很多事情。

”

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