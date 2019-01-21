美国想要的中美贸易协议有何特别之处

美国谈判代表正在寻求与中国达成的贸易协议，与传统贸易协定相比，可能与制裁监督机制有更多共性。





了解中美贸易磋商情况的消息人士透露，美国提出对中国承诺的贸易改革的进展进行定期评估的要求，以此作为贸易协议的一个条件，如果认为中国违反了该协议，可能会再度诉诸关税行动。





这项评估要求可能是使得美中贸易协议有别于全球各地的典型贸易协议的一个关键方面，部分原因是两国政府之间存在很深的不信任感。





以下是中美双边贸易谈判的一些独特之处：





一项协议就能结束对中国商品加征关税的威胁吗？





不见得。美国计划 3 月 2 日起提高 2,000 亿美元中国输美商品的关税税率，虽然两国谈判代表正在努力避免此事发生，但美国并未公开表示过任何取消关税的意向。美国官员认为持续的关税威胁是任何协议中的 “ 牙齿 ” 。美国称中国企业强迫美国合作伙伴转让专有技术，北京则否认这项指控。要求频繁进行合规审查，反映了美国官员的沮丧情绪，他们抱怨中国未履行以前做出的实施自由市场改革的承诺。

贸易协议中是否会包括中国进口更多美国商品的条款？





据了解谈判情况的人士称，中国已经提出增加美国商品和服务进口，包括大豆和能源产品。美国财长努钦 (Steven Mnuchin)12 月曾表示，中国提出向美国额外进口 1.2 万亿美元产品。彭博周五报导称，中国已提出通过六年大举采购，增加从美国的进口，寻求将对美贸易顺差到 2024 年降至零。分析师认为，考虑到强劲的美国经济和消费者支出意味着进口需求增强，大幅缩减美国贸易逆差的难度较大。 2017 年美国对中国商品贸易逆差为 3,750 亿美元，美国统计局公布的 2018 年终值可能更高。





与通常的贸易协商有何不同？





传统的自由贸易协议旨在降低签约国之间的贸易壁垒。通常来说，此类协议中不包括特定的商品购买内容。这些贸易协议得以达成的前提，是假设各方将遵守协议条款，而且自贸区内的贸易和出口机会都将增加。特朗普政府向中国商品加征关税，试图以此迫使中国改变在贸易、补贴和知识产权问题上的做法；美国过去也曾对外国实体实施金融制裁、以迫使其所属国政府改变做法或政策。二者十分相似。





传统的贸易协议如何执行？





许多自由贸易协议都建立了争端解决机制，以解决国家间就合规、民间投资者与政府之间的争端、或者对不公平反倾销和反补贴做法提出指控方面存在的争议。仲裁小组通常会听取双方的观点，像法庭一样运作。比如，针对美国对加拿大软木木材征收反补贴关税，加拿大向仲裁小组提起挑战，如果美国 - 墨西哥 - 加拿大达成的新协议获得批准，那么该机制将继续运作。仲裁小组根据北美自由贸易协定 (NAFTA) 第 19 章设立。如果墨西哥不能实施有效的劳动力改革，美国和加拿大可能通过仲裁寻求纠正。但包括国会一些民主党人在内的批评人士认为，这项执行机制有些薄弱，而且基本没有经过考验。





世贸组织能否担起责任？





世界贸易组织 (WTO) 的 164 个成员国彼此之间可以对不正当贸易限制、非法补贴等不公平行为进行投诉，并通过争端解决机制来寻求解决。但解决的过程太慢，裁决结果也很容易被成员国无视。美国指责 WTO 未能约束中国的不公平做法，因而自行采取行动迫使中国作出改变。 WTO 的上诉机构也可能在今年陷入停摆，因华盛顿方面目前阻挠新法官的任命。由于裁决需要三位法官作出，那么在 2019 年 12 月两位法官的任期到期时，这一机制可能面临解体。





各国可以退出不喜欢的贸易协议吗？





可以。大多数贸易协议都含有终止条款，但美国从未退出过贸易协议。美国总统特朗普在去年谈判期间常常威胁退出北美自由贸易协定

(NAFTA)

，而且特朗普政府曾考虑发出退出通知、启动为期六个月的等待期，作为施压国会批准替代

NAFTA

的贸易协议的策略。但美国一些议员表示，特朗普在没有得到国会批准的情况下可能无权退出

NAFTA

，因为美国宪法赋予国会规范与他国贸易的明确权力。任何退出

NAFTA

的举动都可能引发法律挑战。

(

路透社

)

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