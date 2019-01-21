中国去年四季度GDP增速创近10年新低 经济下行压力加大

中国国家统计局周一公布， 2018 年全年中国国内生产总值 (GDP) 同比增长 6.6% ，为 1990 年以来最低年度增速。其中，四季度 GDP 同比增速放缓至 6.4% ，和路透调查预估中值一致，创下 2009 年一季度以来最低季度增速，当时亦为 6.4% 。





国家统计局并公布， 12 月规模以上工业增加值同比增长 5.7% ，高于路透调查预估中值 5.3% ；环比则增长 0.54% ； 2018 年全年增长 6.2% 。当月社会消费品零售总额同比增长 8.2% ，路透调查中值亦为 8.2% ；环比增长 0.55% ； 2018 年全年则为增长 9% 。





2018 年全年固定资产投资同比增长 5.9% ，略低于路透调查预估中值的 6% ；其中，民间固定资产投资同比增长 8.7% ，房地产开发投资同比增长 9.5% 。





分析师们指出，内忧外患的背景下，实现全年 6.6% 的增长并不是一件特别容易的事情，而四季度数据显示经济保持下行走势，今年经济下行压力不减，稳增长政策将继续发力。





2018 年 12 月及全年详细数据：





-- 四季度 GDP 同比增长 6.4% ，全年 GDP 同比增长 6.6%





--12 月工业增加值同比增 5.7% （路透调查中值 5.3% ），全年增长 6.2%





--12 月社会消费品零售总额同比增 8.2% （路透调查中值 8.2% ），全年增长 9%





--1-12 月固定资产投资同比增 5.9% （路透调查中值 6% ）





--1-12 月民间投资同比增 8.7% ，房地产开发投资同比增长 9.5%





--12 月全国城镇调查失业率 4.9% ， 31 个大城市城镇调查失业率为 4.7% 。









以下为分析师评论摘要：





-- 社科院世界政治与经济研究所研究员 张明：





尽管 GDP 增速表面上看起来还比较合理，但要看到背后的隐忧。第一是贸易顺差和 2017 年相比是有萎缩的，对经济增长贡献是负的， 12 月进出口增速在明显回落， 2019 年贸易顺差对经济的贡献恐怕还是负的。





第二是投资，下降比较快的是基建投资。 2018 年传统口径的基建投资到年底几乎是零增长甚至负增长，房地产投资比较稳定，制造业投资表现还可以，但 2018 年制造业投资里面很多是改建、而非新建，主要是企业为了应对节能环保、监管加强而做的，很难持续，再加上工业企业利润下滑明显，制造业投资增速在 2019 年下滑是大概率事件。





所以下行压力主要体现在贸易顺差的萎缩以及投资增速的进一步下滑。迄今为止工业企业利润增速的下行值得关注，其中国企利润还不错，这就说明非国企的利润增速下滑会更加的显着，无疑会对未来的民间投资增速带来明显影响，加上民间投资主要集中在出口行业，随着贸易摩擦对出口的不利影响进一步凸显，民间投资增速在 2019 年下滑也是大概率事件。





2019 年增长和通胀都会下滑，宏观政策应该扮演更加重要的角色，货币政策已经放松，进一步加快宽松的空间非常小，关键就看财政政策发力：第一赤字率要不要突破 3% ，第二看地方专项债规模会不会明显上升，比如如 1.53 万亿上升到 2 万亿以上、甚至 2.5 万亿，第三国债发行规模会不会显着增长，第四就是本轮的财政放宽究竟是以减税为主还是以增加支出为主，这些都是需要迫切解决的问题。





-- 西南证券宏观分析师 杨业伟：





四季度数据显示经济保持下行走势，第三产业是经济增速放缓主要原因，生产面短暂回升，但依然保持弱势。生产面放缓将继续带动经济增速下行，预计 2019 年一季度 GDP 增速将回落至 6.3% 左右。需求依然偏弱，基建投资回升有低基数的影响，能否持续回升取决于地方债发行速度。





投资增速企稳，但依然保持弱势，考虑到地方债发行在 1 月底开始，基建投资的资金改善至少要到春节后，因而对基建的拉动也可能要到 3 月才会显现。地产销售小幅回升，但在棚改货币化减少和信用收缩的环境下，房地产投资依然将下行，单月的销售回升不足以改变趋势。





从需求面来看，地产投资，出口和消费均有下行压力，经济仍将保持下行走势，我们预计 2019 年 GDP 将回落至 6.2% 左右。政策将持续发力以稳定经济，而发力的重点主要在国内消费和包括信息基础设施在内的泛基建。









-- 华泰宏观团队 李超：





全球经济复苏局势及相关外需仍有较大不确定性，国内工业生产持续弱势、工业企业盈利增速下滑，经济下行压力仍然存在，预计 2019 全年经济增速继续下滑到 6.3% 左右。中央经济工作会议将 “ 逆周期调节 ” 及 “ 稳定总需求 ” 放在首位，充分体现政策以稳为主的总基调。





国内政策持续强调扩大内需，今年基建投资有望较 2018 年反弹；如果经济下行压力持续加大， 2019 年中有放松一线和部分二线城市地产刚需调控的可能性，这些需求侧的刺激措施可能对制造业生产端相关行业（工程机械，通用设备等）形成一定的拉动，未来工业增加值中枢可能是稳中微降的局面。





财政政策方面，预计今年减税降费累计将超 2018 年总体水平；货币政策预计将逐渐由灵活适度转向稳健略宽松，未来稳社融增速将充分调动银行积极性，可能从鼓励银行增加信贷投放及信用债购买等角度展开，同时可能出台更多的结构性宽松措施；预计上半年政策将着力改善小微企业经营环境、以及应对可能的失业率上行问题。





基于稳增长的考量，政策方面给出明确信号，要引导金融机构保障融资平台公司合理融资需求，我们仍较为看好基建类城投债的表现。 2019 年实际和名义 GDP 增速大概率延续回落，经济基本面因素决定债市无风险利率仍有下行空间。预计今年中国 10 年期国债收益率中枢为 3% 、底部为 2.8% 。





-- 中国黄金集团首席经济学家 万喆：





总体看整体的经济还是完成不错良好的，尤其去年内外部压较大的情况下，完成全年 GDP 增长 6.5% 的目标，有一些结构调整优化的趋势，尤其工业领域的结构性调整，服务业也保持较快发展，但实际上我们要看到经济稳中有忧，尤其四季度一些数据出现了比较大的下跌，另外全球政治经济发生了极大的不确定性，对全球经济和市场前景的担忧都在不断上升，都是四季度经济发生下降的因素。





目前中国政府财政扩张已经在路上，减税的呼声强烈且回应比较及时，对于民营经济的鼓励支持也是结构性改革的重要部分，另外中国对外开放的决心非大，接下去还有更多政策应对市场缺乏信心是非常重要的。





明年的整体压力还是非常大，原因是全球贸易保护主义一时半会儿还不会消退，对外部环境上还是要做好一定的心理准备。从中国内部来看，结构性深化改革还没有完全完成，补短板上还需加以时日，还需要深度改革，降成本方面有一定进步的迹象但仍然不够，还要提高政务环境的，提高市场化和法制化。 2019 年经济增幅失速的可能性不大。





-- 中泰国际研究部宏观策略分析师 徐博：





2018 年主要经济数据总体喜忧参半，经济下行压力持续。中国经济的内向消费驱动特征更为明显， 2018 年全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率已达到 76.2% ，比上年提高 18.6 个百分点，消费特别是服务性消费将是 2019 年经济发展的核心动力。





虽然受益于专项债发行提速，利好基建项目落地，但房地产及制造业投资有周期性趋缓压力，预期 2019 年中国固定资产投资约同比增长 5.3% ，慢于 2018 年 5.9% 的增速。此外，预期中国外贸顺差将在 2019 年进一步收缩。





因此，是否能有效稳定社会消费是决定 2019 年中国宏观经济稳定性的最主要因素。进一步，从全年全国居民人均消费支出结构来看，服务性消费具备更大成长潜力和社会效益。从数据来看， 2018 年中国服务性消费占比已 44.2% ，比 2017 年提高了 1.6 个百分点。由于服务性消费具备低资本消耗、提升就业水平、改善劳动力报酬率、及进一步刺激消费良性增长的优势，尤为关注其在未来中国经济转型中的核心驱动作用。





-- 海通证券宏观团队 姜超、于博：





经济寡淡收官，投资低位平稳，三大类投资中，制造业投资累计增速持平在 9.5% ，主要得益于前期盈利改善提振；新、旧口径下基建投资累计增速分别微升至 3.8% 、稳定在 0.8% ，指向补短板持续发力。





12 月全国商品房销售面积同比增速略回升，主要缘于部分一二线城市加速推盘，而房贷利率也有所回落，但 2018 年以来待售面积降幅持续收窄，意味着库存去化放缓。高基数效应淡去令 12 月土地购置面积增速小幅反弹，而新开工面积增速则小幅回落。在楼市调控整体未松、棚改货币化退潮的背景下， 19 年上半年地产销售或仍将缓慢寻底。





往前看，社会融资、地产销售两大领先指标仍未见底，意味着 2019 年上半年经济或仍在寻底，但从去杠杆向稳杠杆的转变，意味着货币和融资增速有望见底企稳。财政减税有望继续发力，提升居民消费和企业创新潜力，意味着内需将有改善希；随着通胀的回落，我们将步入低利率时代，金融资产将取代实物资产成为配置首选。





-- 工银国际首席经济学家 程实：





四季度，前期的内部改革阵痛和外部贸易摩擦的滞后冲击加速显现，强化了中国经济 “ 减速 ” 压力。在 “ 增速 ” 承压之际，中国经济 “ 增质 ” 仍在稳步改善。其一，经济结构持续优化，制造业高端化发展的势头保持强劲。此外， 2018 年，民间投资同比增速较上年同期上升 2.7 个百分点，表明供给侧改革正在走向 “2.0” 阶段，市场力量对优质供给的扩张作用初步显现。





展望未来，随着大规模基建由项目审批、资金筹备走向实质性落地， “ 宽财政 ” 对货币政策传导的疏通作用有望进一步加强。由此，我们预计， 2019 年一季度，社融存量的同比增速有望稳步回升，向名义 GDP 增速趋近，并伴有信贷期限由短及长的结构改善。





从内部来看， “ 减速增质 ” 正在向纵深发展， “ 宽财政 ” 与 “ 宽信用 ” 的良性联动初具成效，但仍需强化。而随着人民币汇率近期企稳，内部经济政策空间有望进一步扩展。 2019 年中国经济仍将守住 “ 稳增长 ” 和 “ 防风险 ” 的双重底线，经济增速大概率在一季度企稳反弹，并有望走出超预期表现。





财政政策方面， 2019 年，地方债发行额度预计将扩容，推动 2019 年基建投资增速触及 8% ，并且增值税并档有望提速推出，释放不低于 1.2 万亿的减税红利。货币政策方面，央行预计全年将进行不低于 250bp 的定向降准或全面降准，并且有望适时下调公开市场操作利率，以引导货币市场利率的稳定下行。





-- 中海晟融经济学家 张一：





考虑到当前的体量，尤其是金融去杠杆导致部分企业迅速出清，实现全年 6.6% 的增长并不是一件特别容易的事情。尽管下行压力加大，但经济基本面仍然相对稳健。尽管政策面有所宽松，但是实体经济下滑的趋势很难避免，一季度数据能够维持在 6% 以上增长就算政策发挥效果。





政策的有效性和针对性将成为 2019 年经济增长的关键。在 3% 的赤字红线无法突破的情况下，即使地方专项债规模突破 2 万亿并且规模提前下发，很难起到托底的作用， 23 号文是否适度调整将成为财政政策发力的着力点。货币政策方面，除了继续推动资金流向实体经济以外，降低资金成本应是货币当局关注的重点。除了继续推动降准，向市场提供低成本流动性资金以外，降低货币市场操作利率应是选项。但政策利率出现调整的概率不大。





2018 年，房地产投资表现超出预期，是固定资产投资能够保持 5.9% 增长的关键。考虑到房地产政策调控的滞后性和新开工面积逐季的减少，房地产投资将持续下滑。如果实体经济下调超出预期，不排除部分区域房地产调控出现微调。





由于可选消费品在消费中所占比重逐步提高，消费的周期性凸显。政策制定部门正在出台鼓励汽车、家电消费的相关政策。我们认为，消费者的预期将成为消费能否稳住的关键，政策要发挥作用，还需要二季度相关数据企稳之后才能看到效果。

-- 交通银行金融研究中心首席研究员 唐建伟：





GDP 数据跟预期差不多，完成了全年目标。 2018 年出口还是加速的，但消费和投资增速都放缓，说明经济增速回落的主要原因是内需的放缓，受政策面收紧带来的叠加共振影响，虽然下半年有所放松，但政策还有一定的滞后效应。





从现在的趋势来看， 2019 年经济还是有下行压力，预计增速在 6.3% 。首先出口很明显已经走弱， 2019 年加征关税的负面影响会凸显出来，加上全球经济放缓，全年难以乐观，可能会比 18 年明显走低。乐观一点，以美元计价的出口同比增速全年可能在 5% 左右。





消费增长主要受到住房和汽车消费走弱的拖累，因为居民收入增速开始放缓，都不利于消费；投资唯一能够寄希望的就是基建投资，财政和货币政策逆周期调节有可能带动基建投资回升，随着专项债的发行和 PPP 等的推进，基建投资增速有望回升。但房地产和制造业投资不是太乐观， 2019 年预计会比较低。整体投资增速今年预计在 5.5% 左右。





不过对 2019 年不悲观，经济运行预计会比 2018 年更温和一些，财政和货币政策逆周期调节已经在路上。赤字率会比 2.6% 高一些，恢复到 3% 也是有可能的，货币政策关键是疏通货币政策的传导渠道。





-- 华宝信托宏观分析师 聂文：





从今天的数据看和预期差不多，四季度延续增速下滑态势，后续来看，外需在下滑，国内基建投资出现回升但还在底部，民间信用紧张的状况没有得到根本缓解并出现回升，预计 2019 年上半年经济继续下行的压力比较大，继续向 6% 下探。若稳增长措施能顺利推进，宽货币能较快向宽信用转变，经济增长可能在三季度恢复。

全球经济放缓对今年 GDP 拖累较大，从此前的中央经济工作会议看，中央希望着力于中长期，减税力度大而稳增长力度相应减少，因此今年经济会再下一个台阶。





管理层对经济增长容忍度提高，但也不希望断崖式下滑，从货币来看， 2018 年是宽货币紧信用，若紧信用不缓解的话，经济很难改善，预计货币政策会继续宽松，直到信用状态改善，主要通过降准 + 打通货币传导的通道的方式，货币政策放松的同时行政性的措施预计也会出现。金融财税政策预计会向先进制造业和服务业倾斜。

-- 中原银行首席经济学家 王军：





全年房地产投资贡献较大，基建投资和消费拉了后腿，而 2019 年则有可能正好相反；第三产业或服务业成为主要推动力，中国未来转型升级和高质量发展，重点和难点均在于此。 2019 的最大挑战在于三个方面：一是防止工业品通缩，二是防止房地产投资快速回落，三是防止出口和外资快速下滑。





-- 上海证券首席宏观分析师 胡月晓：





中国经济见底态势明了。从经济增长第一动力投资的变化看， 12 月投资增长保持了平稳的同时，民间投资和楼市投资仍保持了相对强势，表明投资的内在动力已形成，整体投资企稳态势已明朗化，投资增速仍未有明显回升乃是基建投资仍未发力的结果，从 2018 年四季度以来的政策和形势看，基建投资回升、从而整体投资回升的趋势是比较明确的，从而经济见底态势也明了。





消费保持了平稳，只要楼市调控政策不放松，高房价对消费和储蓄的侵蚀作用就不会恶化，经济长期发展形势就不会恶化。体现当期经济运行态势的工业增长也保持平稳。综合来看，虽然当期经济增长表现略低市场预期，但经济走出 “ 底部徘徊 ” 态势已渐露迹象。





** 相关背景 **





-- 路透日前援引政策消息人士称，中国计划将 2019 年经济增长目标从 2018 年的 “ 约 6.5%” 下调至 6-6.5% ，中国政府准备应对美国加征关税和国内需求减弱等不利因素。





-- 中国 2018 年 12 月 CPI 同比涨幅跌破 2% 至半年低点， PPI 则跌破 1% 至逾两年低位。全年中国 CPI 同比上涨 2.1% ， PPI 同比上涨 3.5% 。





--2018 年中国新增人民币信贷攀升至 16.17 万亿元续创新高， 12 月信贷及社融增量亦明显超预期。中国经济形势并不乐观，因此开年央行即宣布普降存款准备金率，在基本面没有好转前，这种宽松政策基调仍将延续。





-- 中国 2018 年 12 月以美元计价出口同比下降 4.4% ，创两年来最大降幅； 12 月进口同比下降 7.6% ，创近两年半最大降幅。 2019 年中国外贸形势不容乐观，尤其一季度出口可能非常糟糕。





-- 持续近一年的中美贸易争端在新年伊始迎来 “ 新气象 ” 。继在北京举行副部级磋商后，中国副总理刘鹤本月底亦赶在春节前赴美进行更高级别磋商，将聚焦更实质的核心问题，谈判正式进入深水区。





-- 中国国务院总理李克强上周表示，今年中国发展环境更加复杂，困难挑战更多，经济下行压力加大，要统筹做好稳增长促改革，调结构，惠民生，防风险工作，创新和完善宏观调控，坚持不搞大水漫灌，力争一季度起好步。





-- 中国工业和信息化部副部长辛国斌表示，即使 12 月份保持低速增长，完成 2018 年全年工业增长 6% 的目标任务还是有保证的。他认为工业增速出现连续几个月的放缓，有一些波动，是正常的，中国工业发展的基本面是好的，而且对 2019 年汽车产销形势保持乐观。





--

中国央行

1

月

4

日宣布降准

1

个百分点置换部分中期借贷便利

(MLF)

，其中

1

月

15

日和

1

月

25

日分别下调

0.5

个百分点；同时，一季度到期的

MLF

不再续做。（路透社）

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