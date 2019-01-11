    • 2019年1月11日

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    美股连续第五日上涨 摆脱梅西百货下调销售预估带来的压力

    星期五, 一月 11, 2019 ,

    美国股市周四连续第五个交易日上涨，交投震荡，因投资者对美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席鲍威尔好坏参杂的言论作出回应；梅西百货的示警则打压零售类股。

    鲍威尔重申了其它美联储决策官员的观点，称美联储将对加息保持耐心。但在鲍威尔表示美联储的资产负债表将大幅缩小且对美国债务规模表示担忧后，三大股指短暂转至平盘以下。

    这令市场有些措手不及。总的来说，较多是对整个经济的评论，嘉信理财交易和衍生品副总裁Randy Frederick说。

    标普500指数.SPX目前水平已较圣诞节前后触及的20个月低点上涨逾10%，受助于对美中达成贸易协议的希望，这缓解了部份对贸易争端对全球经济成长造成影响的担忧。标普500指数连涨第五日，为9月以来最长的涨势。

    与贸易相关的乐观情绪有所减弱，因为中国在强制技术转让、知识产权、关税壁垒和网络攻击等关键问题上没有提供具体细节。

    美国方面，梅西百货和美国航空集团的报告，加重了人们对企业盈利增长放缓的担忧。

    梅西百货(M.N)暴跌17.69%，拖累其他零售商下跌，此前该公司因12月月中需求疲弱而下调全年同店销售预估。

    根据路孚特(Refinitiv)IBES数据显示，标普500指数成份股企业在未来数周公布其去年12月季度财报时，平均每股获利料增长14.5%。不过，2019年的增长预期为6.4%，低于11日时预期的增长7.3%

    这可能是一个表现良好的季度，但在贸易谈判结果出来之前，可能会对前景持更谨慎的看法，”Swarthmore Group投资组合经理Kurt Brunner表示。有很多不确定性存在。

    道琼工业指数.DJI攀升0.51%，收报24,001.92点；标普500指数.SPX上涨0.45%，报2,596.63点；纳斯达克指数.IXIC收高0.42%，报6,986.07点。

    对贸易消息反应敏感的工业股上涨1.44%，受波音(BA.N)提振，在美国空军接受波音延迟交付已久的KC-46空中加油机后，波音股价急升2.55%

    美国最大的航空公司美国航空集团(AAL.O)下跌4.13%，此前该公司下调第四季获利和单位收入(unit revenue)的预估。这也拖累了其他航空公司下跌。

    标普11大类股中有10个上涨，房地产类股.SPLRCR上升1.55%，涨幅居前，非必需消费品板块.SPLRCD收跌0.23%

    纽约证交所涨跌股家数比为1.61:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1.19:1
    没有标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低。有18只纳斯达克指数成份股触及新高，12只触及新低。

    美国各证交所共计成交73亿股，过去20个交易日的日均成交量为89亿股。(路透社)　　

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