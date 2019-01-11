美股连续第五日上涨 摆脱梅西百货下调销售预估带来的压力

美国股市周四连续第五个交易日上涨，交投震荡，因投资者对美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席鲍威尔好坏参杂的言论作出回应；梅西百货的示警则打压零售类股。
鲍威尔重申了其它美联储决策官员的观点，称美联储将对加息保持耐心。但在鲍威尔表示美联储的资产负债表将“大幅缩小”且对美国债务规模表示担忧后，三大股指短暂转至平盘以下。
“这令市场有些措手不及。总的来说，较多是对整个经济的评论，”嘉信理财交易和衍生品副总裁Randy Frederick说。
标普500指数.SPX目前水平已较圣诞节前后触及的20个月低点上涨逾10%，受助于对美中达成贸易协议的希望，这缓解了部份对贸易争端对全球经济成长造成影响的担忧。标普500指数连涨第五日，为9月以来最长的涨势。
与贸易相关的乐观情绪有所减弱，因为中国在强制技术转让、知识产权、关税壁垒和网络攻击等关键问题上没有提供具体细节。
美国方面，梅西百货和美国航空集团的报告，加重了人们对企业盈利增长放缓的担忧。
梅西百货(M.N)暴跌17.69%，拖累其他零售商下跌，此前该公司因12月月中需求疲弱而下调全年同店销售预估。
根据路孚特(Refinitiv)的IBES数据显示，标普500指数成份股企业在未来数周公布其去年12月季度财报时，平均每股获利料增长14.5%。不过，2019年的增长预期为6.4%，低于1月1日时预期的增长7.3%。
“这可能是一个表现良好的季度，但在贸易谈判结果出来之前，可能会对前景持更谨慎的看法，”Swarthmore Group投资组合经理Kurt Brunner表示。“有很多不确定性存在。”
对贸易消息反应敏感的工业股上涨1.44%，受波音(BA.N)提振，在美国空军接受波音延迟交付已久的KC-46空中加油机后，波音股价急升2.55%。
美国最大的航空公司美国航空集团(AAL.O)下跌4.13%，此前该公司下调第四季获利和单位收入(unit revenue)的预估。这也拖累了其他航空公司下跌。
标普11大类股中有10个上涨，房地产类股.SPLRCR上升1.55%，涨幅居前，非必需消费品板块.SPLRCD收跌0.23%。
纽约证交所涨跌股家数比为1.61:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1.19:1。
没有标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低。有18只纳斯达克指数成份股触及新高，12只触及新低。
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