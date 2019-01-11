美股连续第五日上涨 摆脱梅西百货下调销售预估带来的压力

美国股市周四连续第五个交易日上涨，交投震荡，因投资者对美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 主席鲍威尔好坏参杂的言论作出回应；梅西百货的示警则打压零售类股。





鲍威尔重申了其它美联储决策官员的观点，称美联储将对加息保持耐心。但在鲍威尔表示美联储的资产负债表将 “ 大幅缩小 ” 且对美国债务规模表示担忧后，三大股指短暂转至平盘以下。





“ 这令市场有些措手不及。总的来说，较多是对整个经济的评论， ” 嘉信理财交易和衍生品副总裁 Randy Frederick 说。





500 指数 20 个月低点上涨逾 10% ，受助于对美中达成贸易协议的希望，这缓解了部份对贸易争端对全球经济成长造成影响的担忧。标普 500 指数连涨第五日，为 9 月以来最长的涨势。 标普指数 .SPX 目前水平已较圣诞节前后触及的个月低点上涨逾，受助于对美中达成贸易协议的希望，这缓解了部份对贸易争端对全球经济成长造成影响的担忧。标普指数连涨第五日，为月以来最长的涨势。





与贸易相关的乐观情绪有所减弱，因为中国在强制技术转让、知识产权、关税壁垒和网络攻击等关键问题上没有提供具体细节。





美国方面，梅西百货和美国航空集团的报告，加重了人们对企业盈利增长放缓的担忧。









根据路孚特 (Refinitiv) 的 IBES 数据显示，标普 500 指数成份股企业在未来数周公布其去年 12 月季度财报时，平均每股获利料增长 14.5% 。不过， 2019 年的增长预期为 6.4% ，低于 1 月 1 日时预期的增长 7.3% 。





“ 这可能是一个表现良好的季度，但在贸易谈判结果出来之前，可能会对前景持更谨慎的看法， ”Swarthmore Group 投资组合经理 Kurt Brunner 表示。 “ 有很多不确定性存在。 ”

















标普 11 大类股中有 10 个上涨，房地产类股 .SPLRCR 上升 1.55% ，涨幅居前，非必需消费品板块 .SPLRCD 收跌 0.23% 。





纽约证交所涨跌股家数比为 1.61:1 ，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为 1.19:1 。

没有标普 500 指数成份股触及 52 周新高，一只触及新低。有 18 只纳斯达克指数成份股触及新高， 12 只触及新低。





美国各证交所共计成交

73

亿股，过去

20

个交易日的日均成交量为

89

亿股。

(

路透社

)

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