季莫申科宣布参选总统：目标是建立伟大的乌克兰

乌克兰前总理、祖国党领导人季莫申科 22 日在基辅举行的祖国党全国代表大会上正式宣布参加乌克兰总统角逐。这已经是季莫申科第三次参加乌总统竞选。





据俄新社 1 月 22 日报道，季莫申科当天被祖国党正式提名为总统候选人。她说， “ 我的目标是建立一个 ‘ 伟大的乌克兰 ’ ，这正是我参选的原因 ” 。

根据乌克兰民意调查，季莫申科目前以 16% 的支持率领先其他竞争对手，很有希望在今年 3 月 31 日举行的乌克兰总统大选中胜出。根据季莫申科本人的说法，她在政治上遵循前英国首相撒切尔夫人 “ 永不放弃 ” 的建议。





季莫申科表示，她的竞选纲领主要包括提高工资改善人民生活、改革医疗卫生体系、确保国家安全等。季莫申科还强调，如果当选总统，她将推动通过新宪法，赋予地方政府更多权力，铲除腐败，通过加强 “ 外交手段 ” 实现乌领土完整。

另据俄罗斯《观点报》报道，季莫申科希望上台之后，立刻带领乌克兰加入北约。

“ 我们不仅要成为北约成员。我们必须立即成为北约成员。相信我，我们没有时间了 ...... 只有北约能保证我们的安全。对我们来说唯一的选择只有北约或者没完没了的反恐行动。 ”

季莫申科还强调，如果乌克兰以前加入北约，就不会遭受战争和破坏。

报道称，格鲁吉亚前总统萨卡什维利接受 NewsOne 电视台采访时表示支持季莫申科。萨卡什维利表示，他很高兴和季莫申科成为朋友。

季莫申科

1960

年

11

月生于乌克兰。

1997

年，季莫申科首次当选议员，从此开启政治生涯，曾在

2005

至

2010

年间两度出任乌总理职务。

2011

年，季莫申科被检方指控在乌俄两国天然气供应协议中滥用职权，被判处

7

年监禁，

2014

年乌克兰议会通过了释放季莫申科的决定。

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