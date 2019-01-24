委内瑞拉反对派领导人宣布担任临时总统 已获美国等国承认

委内瑞拉反对派领导人瓜伊多 (Juan Guaido) 周三自行宣布成为临时总统，获美国以及多个拉美国家政府的支持，促使现任总统马杜罗 (Nicolas Maduro) 与美国的关系破裂。





美国总统特朗普在稍后不久正式承认瓜伊多政府。随后加拿大和一系列拉美右翼政府也发表类似声明，其中包括委内瑞拉的邻国巴西和哥伦比亚。





在加拉加斯东部一个数十万人的集会上，瓜伊多表示，马杜罗的执政为非法，他承诺将成立一个过渡政府，帮助该国摆脱恶性通货膨胀下经济崩溃的局面。





“ 我宣誓承担总统的一切权力，确保结束非法执政的局面， ”35 岁的瓜伊多对在场热情的群众表示。





他宣布担任总统，使让委内瑞拉陷入前所未有的情况，因为反对派目前成立的平行政府可能在海外被认为是合法政府，但却并未控制国家机器。





马杜罗在总统府发表的电视讲话中，指责反对派寻求在美国的支持下发动政变。他说，美国正企图从华盛顿统治委内瑞拉。





任何政权更迭都需要军队改变效忠对象。到目前为止，军方仍站在马杜罗一边，尽管出现了两轮街头抗议，且民主机构被解散。





马杜罗在 1 月 10 日开始第二个总统任期。该国去年举行的选举遭到大范围的联合抵制，并被很多外国政府称为骗局。





“ 我将继续动用美国的全部经济和外交力量，要求恢复委内瑞拉民主， ” 特朗普在声明中称。





据消息人士称，特朗普政府最早可能会在本周对委内瑞拉石油行业实施制裁。委内瑞拉拥有全球最大的原油储量，是美国炼油厂的主要供应国，不过该国的石油产量正处于 70 年低位附近，周三油市对此的反应也较温和。





债市方面，委内瑞拉指标

2027

年债券交易价格升至相当于面值的

31%

上方，为

2018

年

5

月以来首见，而两周前相当于面值的

22.25%

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路透社

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