中美着手高层经贸磋商 此前在强制技术转让等问题上有进展

美国和中国官员正在安排举行两国高层经贸磋商；两国本周举行了经贸问题副部级磋商，讨论了强制技术转让、知识产权、非关税壁垒等结构性问题。





据熟悉北京举行的三日磋商情况的消息人士称，中方最高贸易谈判代表、副总理刘鹤本月访问美国、会晤贸易代表莱特希泽和财长努钦的希望越来越大。





外界认为高级别的磋商对于做出重要决定以达成协议来缓解两国贸易战而言很重要。中美这两个最大经济体的贸易战已引发金融市场动荡，并扰乱了价值以千亿美元计的商品的贸易流动。





美国总统特朗普周四表示，与中国在贸易问题上取得 “ 巨大成功 ” ，尽管缺乏进展情况的具体细节。





美国商会国际事务主管 Myron Brilliant 周四对记者表示，北京谈判是迈向更高级别谈判的 “ 跳板 ” 。





“ 构想是刘鹤将可能来华盛顿。但就我的了解，并未确定日期， ” 他说。 Brilliant 与特朗普政府官员有定期接触。





“ 问题是，这是否将发生在中国农历年前，还是之后。 ”Brilliant 并称，在 2 月 5 日春节前谈的话，就仍有时间在 3 月 2 日期限前进行必要的最后一轮磋商。





美国贸易代表办公室 (USTR) 一发言人未立即回应有关进一步谈判计划的询问。

中美两国元首达成的 90 天贸易战休兵期已过去一半，迄今鲜有取得进展的具体细节公布。





特朗普誓言，如果中国不采取措施保护美国的知识产权、结束强制美国企业向中国合伙方转让技术的政策、扩大对美国企业的市场准入、降低对美国产品的其他非关税壁垒，美国将在 3 月 2 日开始对 2,000 亿美元中国输美产品加征关税。





中国商务部新闻发言人高峰周四表示，关于强制技术转让、知识产权、非关税壁垒等结构性问题是此次中美经贸磋商的重要内容，双方在该领域的磋商是有进展的，增加了相互理解，也为解决相互关切奠定了基础；下一步双方团队将继续共同努力，按原定计划推进磋商工作。





高峰对记者表示，双方对于磋商的态度都是严肃、认真和坦诚的。





中国已多次淡化有关侵犯知识产权的抱怨，并否认对外国企业面临强制技术转让要求的指控。





**“ 礼貌的僵持 ”**





了解磋商情况的华盛顿人士称，双方在谈判中花费了大量时间讨论这些议题。





他们说，中国官员 “ 礼貌地 ” 听取了美方的不满，不过回应称，美方对一些事情的说法是错误的，对其他一些事情也存在误解，但也有一些问题或许可以解决。





“

这是一种礼貌的僵持，

”

一位了解结构性问题谈判的人士说。中方已表态，不会在涉及国家核心利益的问题上让步。

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路透社

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