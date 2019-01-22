报告：全球26名顶级富豪财富 等于38亿穷人资产

世界 26 名顶级富豪，掌握着全球 38 亿人的财富！全球发展与救援组织联盟 “ 乐施会 ” 上周末发布最新报告，警示全球贫富鸿沟日益弥深， 2018 年仍然是 “ 穷人愈穷、富人愈富 ” 的一年，这种大趋势不仅不利于全球反贫困事业的推进，还将破坏经济发展、加剧社会矛盾。在该组织看来，现存的财富分配体系是造成这种严重不公平性的主要原因，各国政府难辞其咎。有媒体称，乐施会选择在 2019 年达沃斯论坛召开的前两日发布这份报告，也是希望能引起全球政商界领袖的重视、推动 “ 向巨富增税 ” 的相关讨论。但这份报告也招来了不少批评声音，被认为 “ 观点片面 ” 。

英国《卫报》 21 日报道称，乐施会在 20 日发布的最新报告 —— 《公众福祉还是私人财富？》中披露了一组惊人的数字：在 2008 年金融危机过后的 10 年，世界上的亿万富豪人数翻倍；全球 2200 名 “ 十亿级 ” 富豪在过去的一年总体增加了 9000 亿美元的巨额财富，相当于平均每天增收 25 亿。与此同时，全球仍有 34 亿人在贫困线上苦苦挣扎，这个庞大人群的日均开销在 5.5 美元以下，整体财富不升反降。顶级富豪与芸芸众生之间的差距有多大？报告指出，世界上最有钱的 26 个人所掌握的财富，约等于全球 38 亿贫困人口全部家底的总和。以全球首富贝索斯为例，这位亚马逊的掌门人只需割舍 1% 的个人财富，就能撑起埃塞俄比亚全国的公共卫生支出。

财富分配不均所造成的表象在各国大同小异。以美国为例，特朗普政府于 2017 年进行的税制改革被舆论广泛斥责 ——“ 摆明了就是为那 1% 的人所服务 ” 。

智库机构华盛顿政策研究所此前也在一份报告中指出，美国最有钱的 400 名富豪所掌握的财富比全国的非裔家庭加在一起还要多。此外，该国的社会流动性呈明显下降趋势。在新西兰， 5% 的精英阶层所掌握的财富要高于 “ 底层的 90%” ，该国女性和毛利少数族裔备受打压。在巴西与英国，经济生活中处于最底层的 10% ，反而要比该国最有钱的 10% 承担更高比例的税率。印度的基尼系数从 2008 年的 0.81 升至 2018 年的 0.85 ，两极分化的趋势已是愈演愈烈。

财富差异的悬殊，无疑加剧了社会阶层间的对立。有媒体认为，肆虐法国的 “ 黄背心 ” 运动以及美国 “ 激进派 ” 民主党人科特兹的成功当选，均为不同阶层高度对立所产生的结果。而在国际社会，发达国家也未能有效履行援助义务、帮助第三世界国家应对贫困，国家间和区域性的贫富差距仍然显著。

美国《赫芬邮报》称， “ 征税不公 ” 是乐施会报告中所提到的最核心症结之一。以所得税为例，发达国家的平均征税比例从上世纪 70 年代的 62% ，一路降至 2013 年的 38% 。乐施会认为，多国政府在全球加剧的不平等性背后扮演了 “ 推手 ” 角色 —— 他们一方面对富豪阶层 “ 征税不足 ” ，另一方面却又在不断削减涉及民生大计的公共开支，譬如在教育与医疗领域的投入。报告原文称： “ 就在超级富豪和大型企业享受着数十年最低税率的同时，普罗众生却在承担着巨大的代价 —— 学校缺育人之师，医院无救人之药。 ”

乐施会美国分部副会长奥布莱恩解释称，因教育经费不足，全球 2.62 亿学龄儿童目前无学可上；因享受不到最基本的医疗服务，全球每天都有 1 万名患者在无助中离世。奥布莱恩对这种现状表达失望，甚至语出惊人地表示现行的经济体制都是 “ 不人道的 ” 。





美国全国广播公司财经频道（ CNBC ）称，乐施会在这份报告中极力呼吁进行 “ 全球性的税制改革 ” ，认为只要给全球 1% 的富豪阶层增税 0.5% ，理论上就能让 2.6 亿失学儿童重返校园，还能为全球 330 万名患者带来一线生机。乐施会政策部门主管斯宾塞表示，世界上的财富足以为每个人提供公平、体面的人生际遇，只要各国政府确保富人和企业公平纳税、并将税金有效投入到公共服务领域。

乐施会甚至倡议，各国应以新型的

“

人性经济体系

”

取代现有经济制度，特别是对税收体系进行全面改革、重拳打击避税现象，有效增加财政收入。然而，这种上升到对

“

体制

”

批评的论调，为该组织招来了尖锐的批评声音。不少反对者认为，该组织过度否定了资本主义制度

——

它毕竟曾带领数以十亿计的世界人口脱离了极度贫困。还有不少网络舆论指出，主张

“

劫富济贫、抱怨权贵

”

，是该组织持续多年的

“

一贯套路

”

。对此，奥布莱恩曾回应称，乐施会从不反对公平有序的机制，而是反对体制中被

“

扭曲

”

的部分

——

少数人掌控着巨大的权力与资源，令多数人被最基本的社会服务拒之门外。

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