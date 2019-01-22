印度超百人渔船失踪1周多 警方:他们想偷渡新西兰

当地时间 12 日，一艘载有 100 到 200 名印度人的渔船离开港口后自此下落不明，并且留下了大量的衣物和身份证件。 22 日，印度警方在调查后表示，这些人可能是想前往新西兰。





合路透社、《新西兰先驱报》等媒体报道，参与此案调查的两名官员透露，这艘渔船载有来自新德里和泰米尔纳德邦的人，估计船上人数在 100 到 200 人之间，包括妇女和儿童。渔船于 12 日离开喀拉拉邦的 Munambam 港。

当地警方找到了留下的 70 多个袋子以及大约 20 份身份证件，他们都属于这些想偷渡到新西兰的印度人。 “ 袋子里装满了衣物，这表明他们准备进行一场长途跋涉， ” 一位警官这样表示， “ 这些人和船只在大海中失踪了，包括海岸警卫队在内的许多印度机构都正试图找到这条船。 ” 警方在调查中逮捕了来自新德里的普拉布，普拉布表示，这艘船的目的地是新西兰。

据悉，对于这些想要到达新西兰的移民来说，他们需要在世界上一些最汹涌的海域里航行超过 7000 英里，面临着不少旋风和风暴。

新西兰移民局的发言人未就这一事件发表具体的评论，但他向那些试图乘船非法抵达新西兰的人发出了警告。

“

我们对这样的冒险行为表示担忧，有一句话想要告诉想这么做的人：为到达新西兰而进行的类似尝试都将把你和家人的性命置于极大风险中，你极有可能淹死在海里。

”

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