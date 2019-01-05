另类军备竞赛 美国促盟邦禁用中国5G设备

纽约时报（ New York Times ）今天报导，过去一年美国在秘密敦促其他国家防堵华为技术公司和其他中国企业参与各国的 5G 网路部署计划，且美国正起草行政命令，要禁止国内企业使用中国设备。纽时形容这是美国的“新军备竞赛”。





美国政府警告各盟邦，未来 6 个月至关重要，因为各国正开始为新的 5G 手机网路标售无线电频谱（ radio spectrum ），并决定要签下数十亿美元合约以建立基础交换系统。





英国外交大臣韩特（ Jeremy Hunt ）上周抵达华盛顿参加一连串会议，其中的关键问题是：英国是否要冒着伤害跟北京当局关系的风险，同意美国总统特朗普政府所要求，禁止华为（ Huawei ）建造英国下一代的电脑与电话网路。





英国不是唯一感受到压力的美国盟邦，波兰政府官员也面临美国施压，希望能禁止华为打造国内 5G 网路。特朗普政府官员指出，美军未来是否部署当地，可能取决于波兰当局的决定。





去年春天，美国官员代表团造访德国，他们传达的讯息是：使用廉价中国电信设备带来的任何经济效益，会被北大西洋公约组织（ NATO ）蒙受的安全威胁所超越。

数个月来，白宫也一直在起草一份行政命令，预计未来几周内公布，它将能够有效禁止美国企业在关键电信网路上使用来自中国的设备。这项行政命令的效力范围将远远超过现有法规。目前法规只禁止美国政府网路使用这类设备。





美国政府官员还表示，在中国企业制造的设备和软体寻找“后门”（ back doors ）的过时程序是错误做法，查清特定企业主管与中国政府之间的关系也是如此。





他们认为更大的问题是，中国政府日益专制的本质、独立企业与国家之间的界限逐渐消失，以及新的法令将赋予北京当局权力去监视或接管网络，这些网路则由华为这样的公司协助建立与维护。





澳洲去年禁止华为和中国电信器材公司中兴通讯（ ZTE ）提供 5G 网路设备，其他国家也正苦苦思索是否要跟进，并冒着触怒中国当局的风险。这可能会阻碍他们进入经济不断成长的中国市场，并剥夺他们使用更为便宜的华为产品。





英国政府官员则指出，华为早已在旧式网路投入大量资金，还雇用英国人来打造并营运这些网路。这些官员认为华为不会消失，华为将运行全球一半或更多的网路，且会以某种方式跟美国和盟邦的网路连接起来。（中央社）

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