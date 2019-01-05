纽时：5G，一场美国只能赢的零和军备大赛

纽约时报星期六发表长篇文章称，美中之间正在展开一场新的划时代的军备竞赛，其核心不是传统武器，而是谁将主宰对 5G 网络的控制。





报道说，白宫坚信，这是一场零和博弈，只有一个赢家，败北者将被淘汰。





纽约时报为这篇报道采访了现任和前任政府官员、情报部门官员、专家和通讯公司的高管。

革命，而非进化





向 5G 的过渡被广泛认为是一场革命，而非进化。有专家对纽约时报说，其影响力甚至超过电力给社会带来的改变。





接受纽约时报采访的美国政府官员指出，在当今这个时代，除核武器以外，最具杀伤力的武器就是对网络的控制，而美中两国政府都坚信：谁主导了 5G ，谁就会在经济、情报和军事上领先于他人。





最近曾有报道说，白宫正在起草一项行政命令，在关键的通讯网络中禁止美国公司使用来自中国的设备。





力促盟国





纽约时报这篇报道还透露说，接下来的 6 个月将很关键，因为目前很多国家正在准备开始拍卖 5G 网频谱，并准备发包巨额合同。美国政府为此正在大力游说、警告盟国。





英国外交大臣杰里米 · 亨特（ Jeremy Hunt ）上星期访问美国，在跟美国官员举行的一系列会晤中，他面临的一个关键问题是，英国是否应该同意特朗普政府的要求，在下一代网络建设中将华为排除在外。此外，美国还曾派一个代表团访问德国，向德国方面指出，中国设备虽便宜，但在安全方面北约将为此付出沉重代价。





波兰本月 11 日宣布前华为员工王伟晶和一名前波兰安全官员涉嫌从事间谍活动，并将二人逮捕。华为公司于第二天宣布王伟晶已被解雇。没有透露姓名的多位美国外交官对纽约时报说，王伟晶是那名波兰人的上线。一名高级美国官员还说，这是中国政府利用华为进行情报活动的一个典型案例。





波兰总统杜达在去年访问美国时向特朗普总统提议，在波兰为美军修建一个永久军事基地，并提出将该基地命名为 “ 特朗普堡 ” 。纽约时报援引了解内部讨论的人士提供的消息报道说，在波兰这一案例中，美国传达的信息是，使用中国设备将对美军构成安全威胁。





纽约时报的报道说，在去年 7 月的 “ 五眼联盟 ” 会议中，华为是主要议题，各国决定联合抵制其产品。





华为或业已做大





纽约时报援引政府官员透露的消息报道说，美国国家安全局曾与美国 AT&T 等大公司就是否使用华为设备召开一系列会议。这些公司称，使用华为公司将令费用大大降低，而且华为必须公开其源代码。但是这些公司的提议从未获得美国国家安全局局长的迈克·罗杰斯（ Mike Rogers ）的批准。





华为创始人兼首席执行官任正非 1 月 17 日在接受中国官方媒体中央电视台专访时说，华为在全球 170 个国家开展业务，而欧美国家最终也不得不买他的设备。他说： “ 我们有很多东西他非买不可 ” 。





美国智库国际战略研究中心的资深网络安全研究员詹姆斯 · 路易斯（ James Lewis ）最近在给美国之音的一封电子邮件中表示，不买华为的设备是可能的，但是将会增加费用。





包括英国在内的一些国家的官员对纽约时报说，华为的设备已经被广泛使用在上几代网络中，世界上一半的网络都有华为的设备，而这些网络跟美国及其盟国的网络多多少少都是连在一起的。





华为在上星期四（

24

日）召开的

5G

发布会暨

2019

世界移动大会预沟通会上宣布，目前华为已经获得

30

个

5G

商用合同，其中包括

18

个欧洲合同。（美国之音）

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