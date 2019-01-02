印数百万女性街头抗议 组成620公里壮观人链

2019 年第一天，印度南部百万女性走上街头，组成了一条长达 620 公里的 “ 人链 ” ，呼吁性别平等。

综合英国广播公司（ BBC ）、法新社等媒体报道，当地时间 1 日，在印度南部喀拉拉邦共产党政府的支持下，各个年龄段和各行各业的印度妇女组成 “ 人链 ” ，支持最高法院允许妇女进入沙巴瑞玛拉神庙（ Sabarimala temple ）的裁决。

沙巴瑞玛拉神庙被认为是印度教最神圣的寺庙之一，但此前长期禁止年龄在 10 岁至 50 岁女性的进入。今年 9 月，印度最高法院认定寺庙的做法违反了性别平等的宪法原则，裁决妇女将不再被禁止进入。不过，仍有一些宗教狂热分子百般阻挠并引发骚乱。





当地官员表示，此次的短暂抗议活动是为了消除不平等现象，并反对那些支持禁止妇女进入寺庙的右翼团体。早前，当局预计 1 日喀拉拉邦各地将有 500 万女性在马路和高速公路上组成 “ 人链 ” ，组织者则称人数为 300 万人。

印度报业托拉斯报道，不少政府雇员也参加了此次的示威活动。此外，学校则放假半天，大学考试也被推迟，以便学生们也可以参加。





参加此次活动的年轻女性凯维塔表示： “ 这是说明女性有多么强大，以及我们如何赋予自己权力并互相帮助的一个很好的方式。我支持允许所有年龄段的女性进入寺庙，我不认为传统或是任何落后的行为应该阻止我们。 ”

另一名女性则提到：

“

沙巴瑞玛拉神庙并不是今天的主要问题。我相信男人和女人是平等的。

”

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