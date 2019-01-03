美退出联合国教科文组织 伊朗外长：怎么不退出地球

去年10月，美国国务院发表声明称：由于拖欠了越来越多的会费、该组织内部迫切需要改革的现状以及对以色列的偏见，美国将于2018年12月31日退出联合国教科文组织。2019年1月1日零时，这则声明正式生效，美国退出联合国教科文组织，而和美国一起离开的还有以色列。
得知美国“退群”的消息后，伊朗外交部长穆罕默德·扎里夫在社交网站上公开炮轰美国政府不遵守国际公约，他表示，“继美国退出伊核协议、北美自由贸易协议、跨太平洋伙伴关系协定和巴黎协定之后，美国和以色列一起正式退出了联合国教科文组织。还有什么是特朗普政府不能退出的？或许只有地球是他们退出不了的吧。”
据了解，几十年来，美国、以色列与联合国教科文组织的关系就非常不稳定。美国于1984年曾经退出过该机构，理由是过于“政治化”，2003年又重新加入。2011年，在巴勒斯坦获得正式会员资格后，美国和以色列向联合国教科文组织表示担忧，并开始停止缴纳会费。2013年，美国和以色列由于长期拒绝支付会费，失去了联合国教科文组织的投票权。
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