菲律宾移民局：外国人不按时常年报到将受罚

据菲律宾《世界日报》报道，菲律宾移民局 1 月 2 日警告所有在菲登记的外国人，如果他们不在 3 月 1 日前到移民局办公室完成常年报到，将受到多种惩罚。

移民局长莫仁地称： “ 还有两个月，时间充裕，外国人没有任何理由错过常年报到。那些不按时报到的人将受到惩罚。 ”





莫仁地表示，根据菲律宾 1950 年颁布的《外国人登记法》，惩罚措施包括罚款和取消外国人在菲的身份登记。

上述法律要求所有在移民局登记的外国人 “ 在每年的头 60 天向移民局设在马尼拉王城区的总办公室或各地分办公室报到 ” 。

莫仁地强调，在常年报到时，外国人必须出示他们的外国人身份证原件（ ACR I-Card ）以及有效护照，并支付 300 比索报到费和 10 比索的法律研究费。

在移民局登记的外国人指的是持有移民类或非移民类签证以及 ACR I-Card 的旅菲外国侨民。

莫仁地补充道： “ 常年报到规定日期内身在国外的外国人，可持准许重新入境许可证，在返菲后的首 30 天内报到。 ”

未满 14 周岁的外国人可以不必亲自赴移民局报到，可由父母和监护人代劳。年纪超过 65 岁的长者也不必前往移民局，但仍须缴纳费用并填写表格。

移民局也呼吁所有外侨不要拖到最后几天才报到，因为每年都出现最后几天人满为患情况，给各方都带来不便。

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