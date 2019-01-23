一名加拿大人因贩毒在泰被捕 泰：会抓更多加毒贩

外媒称，泰国肃毒委员会（ONCB）秘书长尼荣（Niyom Termsrisuk）20日在曼谷召开的新闻发布会上表示，在一起打击跨国贩毒团伙的联合行动中，一名加拿大男子和他的泰国男性同谋被捕。该团伙试图将藏在汽车减震器中的海洛因走私到澳大利亚。
据泰国《民族报》1月20日报道，嫌犯分别是38岁的加拿大人斯蒂芬斯·布莱尔和27岁的泰国男子Pahol Siwasirikarun。警方同时缴获了藏在8个汽车减震器中的3740克海洛因以及一些大麻、摇头丸和可卡因。
报道称，泰方还从嫌犯手中缴获了价值750万泰铢的资产，其中包括现金250万泰铢、一辆奔驰轿车、一辆丰田轿车、一辆川崎摩托车和两只高级腕表。
尼荣说，这两名嫌犯在“特遣部队风暴”下的泰澳联合行动中被捕。此次行动的起因是一个可疑的邮包被拒收，并于1月17日被送回泰国。泰国警方检查包裹时发现里面装有8个减震器，且藏有3740克海洛因。
尼荣说，泰方已经确定了所有团伙成员的身份——他们都是加拿大人，他们的行动在金三角的邻国被发现，据报道海洛因就是从那里来的。官员们正在搜集更多的证据，并与相关官员进行谈话，以逮捕更多的团伙成员。
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