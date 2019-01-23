美媒再次炮轰特朗普：上任2年“胡说八道”8158次

美媒称，在宣誓就职两年后，美国总统特朗普提出了 8158 项虚假或误导性言论。根据《华盛顿邮报》专栏 “ 事实调查员 ” 的数据库统计指出，这些言论大多数出现在第二年，超过 6000 条。换句话说，在上任第一年里，特朗普平均每天会出现 5.9 次虚假或误导性言论，而第二年则是近 16.5 次，几乎是第一年的 3 倍。

据美国《华盛顿邮报》网站 1 月 21 日报道，在上任后的前 100 天内，特朗普提出了 492 项无事实依据的观点。但到了 2019 年的前 3 周，这一数字就被刷新。此外， 2018 年 10 月美国中期选举前的关键时期，特朗普在全国巡回演讲中，发表了 1200 多条虚假或误导性言论。

报道称，特朗普发表过最多的误导性言论是关于移民。在过去三周内，这些言论增加了 300 条，让总数达到 1433 条。

1 月 19 日那天，《华盛顿邮报》就统计到了特朗普的 12 条错误言论。例如，为了给建边境墙辩护，特朗普说 “ 仅仅是海洛因就能在一星期内让 300 个美国人丧命，其中 90% （海洛因）来自南部边境 ” 。

但事实上，虽然 90% 在美国出售的海洛因来自墨西哥，但几乎都由合法的入境口岸流入美国。美国缉毒局在 2018 年的一份报告中指出，海关和边境保护局没收的海洛因中，只有一小部分是在入境口岸之间查获的。因此报道认为，特朗普的隔离墙无助于制止毒品走私。

特朗普还提到： “ 许多边境安全措施都是民主党人自己提出的，这些措施在过去都得到了民主党人的支持，包括修建边境墙。 ”

但报道指出，特朗普夸大了民主党对边境政策的支持。虽然参议员舒默和许多民主党人（不包括现任众议院议长佩洛西）支持 2006 年小布什总统签署的 “ 安全墙法案 ” ，但他们所支持的围墙并非像特朗普现在要的墙那样大，而且特朗普此前也说 2006 年的围墙 “ 根本不算墙 ” 。

报道认为，特朗普声称边界墙会将美国的犯罪率降低，包括 “ 毒品问题 ” ，但是没有证据表明他所说的情况属实。





《华盛顿邮报》还指出，除了关于移民的 “ 谎言 ” ，特朗普关于外交政策（ 900 ）、贸易（ 854 ）、经济（ 790 ）和就业（ 755 ）的虚假或误导性言论数量，分别位列第二至第五位。还有一些被归类于杂项（ 899 ）中，包括特朗普称媒体是敌人的误导性攻击。

此外，在 “ 通俄门 ” 调查中，特朗普也有诸多不实言论，并且 192 次以不同说法声称这是民主党的骗局。特朗普还 127 次重复了其政府减税规模是 “ 美国史上最大 ” 的谎言，而美国财政部的数据显示特朗普的减税规模自 1918 年至今仅位列第八。

特朗普还 126 次声称美国在贸易逆差方面损失惨重，但《华盛顿邮报》指出，各国不会因贸易逆差 “ 赔钱 ” 。贸易逆差仅仅意味着一个国家的人从另一个国家购买的商品比后者从前者购买的商品多。且贸易赤字也受到宏观经济因素的影响，如货币、经济增长、储蓄和投资率等。

报道指出，特朗普自上任以来，只有

82

天（大约

11%

的时间）没有被记录到发表言论，这些通常是在他打高尔夫球的那些天。

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