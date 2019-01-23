欧洲航天局计划2025年前登上月球并建立基地

自从 1969 年美国实现人类首次登月后，在很长一段时间里，大部分国家都暂停了相关的探月计划。但近年来随着科技的发展和对月球的认识不断加深，科学家们开始意识到月球探索的重要性，比如把月球作为深空探索的中转站，以及借月球的原始地貌增加对地球的认识等，一股探月热又慢慢兴起了。 21 号欧洲航天局发布一份声明称，他们已经与一家欧洲火箭制造商达成了合作协议，将在 2025 年前登上月球，并建立月球基地。





声明称，欧航局将使用这家火箭制造商的火箭携带登月所需的相关设备，还将开采月球表面的风化层。月球表面的风化层是一种可以提取水和氧气的矿石，如果未来能有人类或机器人在月球驻扎，可以通过提取这些能源就地生产燃料，进而把月球基地当做深空探索的中转站。比如在执行火星任务时，飞船可以先飞到月球，完成补给后再继续前往火星。





按照欧航局此前的说法，在打造月球基地的过程中，他们还计划利用月球土壤当建材， 3D 打印建造居住舱，融化陨石坑里的冰层获取水，用月球泥土种地作为食物来源等。





[ 太空探索 ] 月球 “ 升温 ” 多国计划探月





目前，世界多国都有着自己的探月计划。本月初，我国的嫦娥

4

号实现了人类探测器在月球背面的首次软着陆，未来还将进行更多关键技术的试验，包括是否在月球建立科研基地。美国和俄罗斯目前也都重启了月球探索计划。美国宇航局计划在

2024

年前后在月球轨道上建成

“

深空门户

”

太空港。俄罗斯则计划两年内发射

“

月球

25

号

”

探测器。此外，包括日本、印度等国也都有各自的探月计划。

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