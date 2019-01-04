嫦娥四号成功落月缔造历史 外媒：中国航天巨大里程碑

外媒称，中国 3 日成功地实现航天器在月球背面着陆，这是全球首次同类登月活动，开启了人类月球探测新篇章，堪称中国航天领域巨大里程碑。





太空探测器首次登陆月背





据法新社 1 月 3 日援引新华社报道说，嫦娥四号探测器于北京时间 10 时 26 分顺利在月球着陆。随后，嫦娥四号向月球同步轨道的 “ 鹊桥 ” 中继星发送了月球表面的照片。





与始终对着地球的近地月球正面不同，没有任何探测器和信号抵达过月球的另一面。月球正面有很多平坦的地方可供着陆，但月球背面多山、地形起伏且布满了撞击坑。中国数年来一直在为这一技术难度很高的登月活动做准备。





最大挑战之一是与登陆月球的机器人进行通信：月球背面始终背向地球，如果不建立中继站，信号很难直接传输到那里。因此中国发射了定位月球同步轨道的 “ 鹊桥 ” 中继星，它可以在地球和探测器之间传输指令和数据。





为了让此次任务内容更丰富，嫦娥四号被送往月球南极地区的艾特肯盆地，这里地形极为复杂。探测器主要将进行低频射电研究、矿物组份研究并培育马铃薯等植物。





中国在航天领域投入巨资，将很多本国卫星 —— 观测卫星、通信卫星和 “ 北斗 ” 导航卫星等 —— 送上轨道，也为其他国家发射卫星。中国还希望发射火星机器人或实现载人登月。





另据德新社 1 月 3 日报道，中国的嫦娥四号月球探测器 3 日降落在月球南极附近的艾特肯盆地。此前，太空船和宇航员已多次登陆月球。但中国现在是第一个将探测器着陆在月球背面的国家。嫦娥四号搭载了一辆机器人月球车，接下来它将探测着陆点周围的地形。





报道援引中国专家的话说这项任务要求非常高。这次登月任务的顺利进行将证明中国的太空计划正在取得重大进展。





此次登月任务还计划进行低频射电实验。在没有地球大气层和其他干扰的情况下，天文学家能在寂静的宇宙中更好地接收信号并希望获得关于恒星形成的新知识。嫦娥四号还携带了种子，以检验能否在月球表面低重力条件下在封闭环境中种植蔬菜。





中国计划在 2019 年再次实施无人登月计划，把岩石样本送回地球。到 2030 年，中国人将首次踏上这颗地球卫星。登月任务只是中国太空计划的一部分，该计划还包括在 2022 年左右建成一个空间站。





此外，阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网 1 月 3 日也报道说，北京时间 3 日上午，中国成功实现了人类探测器首次在月球背面软着陆，随后获取了月背影像图并传回地面。这是人类探测器在月球背面拍摄的第一张图片。





嫦娥四号此次任务的工程目标包括首次实现月球背面软着陆和巡视勘察，以及首次实现地月拉格朗日 L2 点中继星对地对月的测控和数据传输。





中国的探月工程 “ 嫦娥工程 ”2004 年启动，最终目标是实现载人登月。





人类探月行动掀开新篇章





美联社 1 月 3 日报道说，中国的一个航天器当天首次登陆月球背面，这是中国不断发展的太空计划取得的最新成就。





嫦娥四号在上午 11 时 40 分拍摄的一张照片由中国官方通讯社新华社发布在网上。照片上的一个小陨石坑和一片光秃秃的表面似乎被探测器发出的光照亮了。





嫦娥四号探测器于上午 10 时 26 分成功着陆月球背面。此次着陆凸显出中国作为一个航天大国与日俱增的雄心壮志。 2013 年，嫦娥三号实现了自 1976 年苏联 “ 月球 24 号 ” 探测器以来的首次登月。另外一个进行过登月的国家是美国。





中国计划在未来一年将嫦娥五号送上月球并在采集样本后返回地球，这也将是自 1976 年苏联探月任务以来的第一次。嫦娥是中国神话中一位仙女的名字，传说她已经在月亮上生活了数千年。





路透社 1 月 3 日也报道说，中国一个探测器成功在月球背面着陆，揭开了古老月背的神秘面纱，从而开启了人类月球探测新篇章。





英国《镜报》网站 1 月 3 日报道说，中国成为世界首个成功将航天器在月球背面着陆的国家，从而创造了历史。中国希望在 2030 年前探索月球极地地区。研究者们希望探索月球南极的行动能提供关于月球土壤年龄和构成的新信息，而探索月球北极的行动旨在揭示月球上是否有水冰存在。未来，中国可能还会建立一个永久月球基地，以支持今后的行动。





此外，英国《卫报》网站 1 月 3 日也报道说，中国航天器成为首个在月球背面着陆的人类航天器，这是人类太空探索迈出的一大步。澳大利亚战略政策研究所资深分析师马尔科姆 · 戴维斯夸赞此次成功着陆是 “ 中国的巨大荣誉 ” 。





堪称中国航天巨大里程碑





美国有线电视新闻网网站 1 月 3 日报道说，中国有史以来首次成功将一枚月球探测器降落在月球背面，这对中国来说是一个巨大的里程碑，因为它正努力将自己定位为领先的航空航天大国。





此次登月成功是人类航天探索领域的里程碑。美国海军军事学院教授琼 · 约翰逊 - 弗里兹说： “ 很可能，随着嫦娥工程的成功，还有同时取得的神舟载人航天工程的成功，这两个计划最终可能共同完成中国的载人登月工程。下一个从月球传回来的声音是普通话的可能性很高。 ”





埃菲社 1 月 3 日也报道说，随着嫦娥四号探测器降落在月球背面，中国实现了历史上首次探测器在月球背面着陆，这是中国太空计划的最新里程碑。





2018 年 12 月 8 日，嫦娥四号探测器在推迟三年后成功发射，飞向了月球背面。 2019 年 1 月 3 日，嫦娥四号探测器在月球背面着陆，实现了历史上的首次。





据彭博新闻社网站 1 月 3 日报道，美国国家航空航天局局长吉姆 · 布里登斯廷在社交媒体上发文祝贺中国取得这一成就，亿万富翁埃隆 · 马斯克也表示祝贺。





根据中国 2016 年发布的航天白皮书，中国还计划在 2020 年发射首颗火星探测器。

日本《读卖新闻》网站 1 月 3 日也报道说，中国发射的无人探测器嫦娥四号 3 日上午成功实现世界上首例着陆月球背面。中国政府提出建设太空强国的目标，正在推进太空开发。





报道称，嫦娥四号成功着陆显示出中国太空开发事业的飞速发展。可以认为，今后，嫦娥四号将利用搭载的探测车收集月背地形、地质结构和月球内部结构等数据。





另据时事社

1

月

3

日报道，着陆月球背面需要克服难度较大的通信环境和地形等课题，嫦娥四号探测器成功着陆，显示出致力于建设宇宙强国的中国的高超技术实力。

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