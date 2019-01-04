美参议员向加拿大施压：不禁华为相当于破坏美国安全

1 月 3 日，美国民主党参议员沃纳向加拿大施压，称如果加拿大不禁止华为公司参加该国的 5G 网络建设，美加两国的电信网络及外交关系都将出现 “ 脱钩 ” 。





据加拿大广播公司（

CBC

）

1

月

4

日报道，

美国民主党参议员沃纳（

Mark Warner

）

3

日接受采访时表示，由于美国与加拿大两国间的电信网络具有高度的紧密联系，如果加拿大允许华为参加其国内的

5G

移动网络建设，那么将导致美国国家安全受到损害。





沃纳称，

“

没有两个国家的联系比美加之间更为紧密，如今两国电信网络已经完全地融合在一起，如果加拿大的网络出现漏洞，届时美国也会变得脆弱

”

，

“

如果两国进入了

5G

时代，任何一方购买了华为公司的设备，中国方面都有可能利用这些设备从事间谍行为。

”





报道称，虽然沃纳表示华为不一定是中国政府的

“

直接武器

”

，但很容易受到中国政府的影响，而根据中国相关法律，

“

个人与公司必须与国家情报部门合作

”

。如果加拿大采用了华为公司的技术，那么可能出现的后果之一就是美加两国的电信网络出现一定程度的

“

脱钩

”

，美加关系将受到影响。





据了解，就在加拿大公共安全部长古德尔（

Ralph Goodale

）

2018

年

12

月呼吁该国禁止应华为参加

5G

网络建设后，有分析人士认为，由于加拿大国内的主要电信运营商与华为的工作仍处于预审阶段，因此禁止华为参加加拿大

5G

网络建设并不会伤害该国电信产业。对此，华为在加拿大分公司发言人布拉德利（

Scott Bradley

）表示，华为与加拿大运营商在

5G

方面进行合作将确保加拿大有能力在全球成为该技术的领先者之一，并将给加拿大国民带来巨大益处。





目前加拿大政府尚未就是否禁用华为设备做出明确表态。

（多维新闻）

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