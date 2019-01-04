美参议员向加拿大施压：不禁华为相当于破坏美国安全

1月3日，美国民主党参议员沃纳向加拿大施压，称如果加拿大不禁止华为公司参加该国的5G网络建设，美加两国的电信网络及外交关系都将出现“脱钩”。
沃纳称，“没有两个国家的联系比美加之间更为紧密，如今两国电信网络已经完全地融合在一起，如果加拿大的网络出现漏洞，届时美国也会变得脆弱”，“如果两国进入了5G时代，任何一方购买了华为公司的设备，中国方面都有可能利用这些设备从事间谍行为。”
报道称，虽然沃纳表示华为不一定是中国政府的“直接武器”，但很容易受到中国政府的影响，而根据中国相关法律，“个人与公司必须与国家情报部门合作”。如果加拿大采用了华为公司的技术，那么可能出现的后果之一就是美加两国的电信网络出现一定程度的“脱钩”，美加关系将受到影响。
据了解，就在加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）2018年12月呼吁该国禁止应华为参加5G网络建设后，有分析人士认为，由于加拿大国内的主要电信运营商与华为的工作仍处于预审阶段，因此禁止华为参加加拿大5G网络建设并不会伤害该国电信产业。对此，华为在加拿大分公司发言人布拉德利（Scott Bradley）表示，华为与加拿大运营商在5G方面进行合作将确保加拿大有能力在全球成为该技术的领先者之一，并将给加拿大国民带来巨大益处。
目前加拿大政府尚未就是否禁用华为设备做出明确表态。 （多维新闻）
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