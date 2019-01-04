    • 2019年1月4日

    Home Business China global IT 美参议员向加拿大施压：不禁华为相当于破坏美国安全

    美参议员向加拿大施压：不禁华为相当于破坏美国安全

    星期五, 一月 04, 2019 , , ,

    13日，美国民主党参议员沃纳向加拿大施压，称如果加拿大不禁止华为公司参加该国的5G网络建设，美加两国的电信网络及外交关系都将出现脱钩

    据加拿大广播公司（CBC14日报道， 美国民主党参议员沃纳（Mark Warner3日接受采访时表示，由于美国与加拿大两国间的电信网络具有高度的紧密联系，如果加拿大允许华为参加其国内的5G移动网络建设，那么将导致美国国家安全受到损害。 

     沃纳称，没有两个国家的联系比美加之间更为紧密，如今两国电信网络已经完全地融合在一起，如果加拿大的网络出现漏洞，届时美国也会变得脆弱如果两国进入了5G时代，任何一方购买了华为公司的设备，中国方面都有可能利用这些设备从事间谍行为。” 

     报道称，虽然沃纳表示华为不一定是中国政府的直接武器，但很容易受到中国政府的影响，而根据中国相关法律，个人与公司必须与国家情报部门合作。如果加拿大采用了华为公司的技术，那么可能出现的后果之一就是美加两国的电信网络出现一定程度的脱钩，美加关系将受到影响。 

     据了解，就在加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale201812月呼吁该国禁止应华为参加5G网络建设后，有分析人士认为，由于加拿大国内的主要电信运营商与华为的工作仍处于预审阶段，因此禁止华为参加加拿大5G网络建设并不会伤害该国电信产业。对此，华为在加拿大分公司发言人布拉德利（Scott Bradley）表示，华为与加拿大运营商在5G方面进行合作将确保加拿大有能力在全球成为该技术的领先者之一，并将给加拿大国民带来巨大益处。 

     目前加拿大政府尚未就是否禁用华为设备做出明确表态。 （多维新闻）

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： , , ,