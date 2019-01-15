大众汽车将投资8亿美元在美国生产新款电动车

大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)周一表示，将投资8亿美元于美国田纳西州的查塔努加(Chattanooga)的工厂打造一款新的电动车，另外，大众汽车预计在周二宣布与福特汽车(Ford)(F.N)进行全球性结盟。
大众汽车在底特律车展发表声明称，已经在查塔努加的生产厂增加1,000个就业岗位，将从2022年起开始生产电动车。
大众汽车集团CEO迪斯(Herbert Diess)表示，该公司正考虑在美国生产旗下豪车品牌奥迪汽车，不过目前尚未做出任何决定。
德国车企面临美国总统特朗普要求增加在美国投资的压力。迪斯与宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)以及戴姆勒 (DAIGn.DE)等其他德国车企高管12月在白宫与特朗普会面，呼吁美国政府不要兑现对欧洲汽车加征关税的威胁。
迪斯在车展告诉记者，田纳西的投资“是向政府释出信号，显示我们确实致力发展美国业务。”
福特和大众汽车周一证实，他们周二将召开联合电话会议，“提供公司对有关全球结盟讨论的最新进展。”
除了之前披露的商用车及有可能开展的中型皮卡合作计划外，迪斯和福特高管对其结盟范围的问题避而不答。福特和大众汽车一直在讨论电动车及自动驾驶车辆方面的合作。
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