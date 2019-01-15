大众汽车将投资8亿美元在美国生产新款电动车





大众汽车在底特律车展发表声明称，已经在查塔努加的生产厂增加 1,000 个就业岗位，将从 2022 年起开始生产电动车。





大众汽车集团 CEO 迪斯 (Herbert Diess) 表示，该公司正考虑在美国生产旗下豪车品牌奥迪汽车，不过目前尚未做出任何决定。









迪斯在车展告诉记者，田纳西的投资 “ 是向政府释出信号，显示我们确实致力发展美国业务。 ”





福特和大众汽车周一证实，他们周二将召开联合电话会议， “ 提供公司对有关全球结盟讨论的最新进展。 ”





除了之前披露的商用车及有可能开展的中型皮卡合作计划外，迪斯和福特高管对其结盟范围的问题避而不答。福特和大众汽车一直在讨论电动车及自动驾驶车辆方面的合作。





福特和大众汽车都面临越来越高的电动车及自动驾驶车辆开发成本问题。迪斯对记者表示，大众汽车可能自行承担其雄心勃勃的

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亿美元电气化计划，但为了扩大规模效益，对结盟也持开放态度。

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路透社

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