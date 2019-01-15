美朝本周料举行高级别会谈 商议第二次“特金会”事宜

韩国媒体朝鲜日报周二报导称，美国和朝鲜计划本周在华盛顿举行高级别会谈，商议两国领导人第二次峰会相关事宜。此前的核谈判陷入长期僵局。





该报引述一位熟悉该谈判的外交消息人士的话称，此次会谈由美国国务卿蓬佩奥和朝鲜高官金英哲牵头，可能于周四或周五举行。该消息人士没有具名。





报导称，双方料将敲定美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩举行第二次峰会的日期和地点，此外特朗普可能会见金英哲。





韩国韩联社亦引述一位不具名外交人士称，蓬佩奥和金英哲可能本周会面。

一名 CNN 记者在推特上引述一位不具名消息人士称，朝鲜代表团可能 “ 最快在本周 ” 访问美国，但计划尚未敲定。





这名 CNN 记者引述该消息人士称，特朗普给金正恩的一封信周末由专人转交。

美国驻首尔大使馆未立即对上述报导置评。





美国白宫未立即置评。当被问及该报导时，美国国务院的一位官员称， “ 我们没有什么会议安排要宣布。 ”





若获证实，本周的会面可能意味着，在如何推进结束朝鲜核和导弹计划问题上僵持数月之后，双方正接近达成一项妥协。





蓬佩奥去年 11 月曾寻求与朝鲜外务相李勇浩会面，但二者的会面在最后一刻被取消。





韩国驻美大使赵润济上周对记者表示，在金正恩发表新年讲话后，美国和朝鲜重新开始接触。金正恩在新年讲话中称，他愿意在 “ 任何时候 ” 与特朗普会面。





** 权宜之计 **





韩国官员对路透表示，华盛顿和首尔一直在讨论美国可以采取哪些措施，以回应朝鲜可能采取的去核化行动，例如拆除宁边主要核设施或以美国为目标的洲际弹道导弹。





朝鲜日报援引消息来源称，美国正考虑部分放宽制裁，以换取朝鲜在冻结核计划的同时，放弃洲际弹道导弹并将其运至国外。





韩国官员表示，美国可能会采取的相应行动还包括，对从事朝韩商务和旅游业务的企业免于制裁，并开设一个联络处作为正式建立外交关系的前奏。





“ 这些设想不是作为最终状态，而是作为临时措施正在加以讨论，目的是加速去核化进程，因为朝鲜不会理睬有关设施或武器申报方面的要求， ” 韩国一位高阶官员说。由于涉及敏感问题，这位官员要求匿名。





“ 不管是说完全的、可证实的和不可逆的无核化，还是说最终的、完全可验证的无核化，最终目标没有改变。 ”





该名官员表示，特朗普与金正恩的二次峰会举行时间可能落在 2 月底或 3 月初，不过 “ 特朗普的想法没人料得到。 ”





金正恩在上周访问中国与习近平会面时，重申与特朗普再次会面的决心。





特朗普本月也表示，收到金正恩寄来的一封 “ 很棒 ” 的信，可能在不久的将来再次与他会面。





“ 两人第二次峰会的焦点可能在于达成可能的过渡协议，而非全面的去核化路线图， ” 韩国世宗研究所高级研究员 Cheong Seong-chang 表示。





“

除了拆除宁边核设施以外，平壤方面是否愿意撤除洲际弹道导弹

(ICBM)

将是关键，如果愿意，朝鲜可能提出解除制裁的对应要求。

”(

路透社

)

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