日本将大举开发海底“稀土矿” 能否盈利成未知数

日本媒体报道称，日本将全面启动对深海矿物资源的开发。由日本产业技术综合研究所和海洋研究开发机构等组成的团队，将在政府的支持下于 2 月调查南鸟岛周边海域富含稀土金属的稀土泥含量。此外，还将推进研究对冲绳周边海域 “ 热水矿床 ” 的开发。要实现产业化，需要准确掌握蕴藏量和品质。

《日本经济新闻》网站 14 日报道， “ 调查比预想进展得快 ” ，作为日本内阁府研究项目 “SIP” （战略性创新创造项目）的一环而负责海底资源开发项目的石井正一笑着表示。 2018 年秋季先期进行的航海活动中，从南鸟岛周边 5000 米深的海底的 25 个地点采集了样本，并在 2018 年度之内进行分析。

报道称， 2019 年也将推进海底地质调查，海洋研究开发机构和产业技术综合研究所等将对稀土泥的含量进行准确估算。计划 2022 年度在南鸟岛近海进行试采。

报道介绍，从 2014 年前后开始，由东京大学和大约 30 家日本企业组成的民间团体就一直在南鸟岛近海实施调查并开发采掘技术。东京大学教授加藤泰浩 2013 年发现了含有高浓度的用于磁铁的钕等的稀土泥。日本政府也对开发提供支援。

报道援引加藤的话说， “ 富含市场价值很高的稀土，而且从稀土泥里提取矿物的工序也很简单 ” 。利用专用管道把稀土泥吸到海面，然后浸入酸中，就能将泥里的矿物质提取出来。石井表示， “ 希望准确掌握资源量，尽早实现产业化。 ”

报道称，日本此前一直致力于开发位于较浅海底的热水矿床。热水矿床由含有金属的热水喷出后形成，含有铜、锌、金等，位于水深 1000 米左右的海底，比较容易实施调查，日本已于 2017 年成功在冲绳周边进行试采。

但是，要实现产业化还需要进一步调查。日本石油天然气和金属矿物资源机构（ JOGMEC ）称，产业化需要日均 5000 吨的开采规模。目前尚不清楚资源量是否达到照此规模计算可持续开采几十年的水平。

报道称，在目前的情况下，开发上述资源能否盈利也是未知数。开采热水矿床方面，据日本经济产业省推算，设备投资需

1183

亿日元，运营费用每年

232

亿日元，开采期按

20

年计算，将亏损

834

亿日元。如果是开采稀土泥，加藤等人

2013

年的推算显示，大约需要

16

年能将约

750

亿日元的设备投资回收回来。不过，关于两种资源的推算均伴随着各种假设条件。

Twitter

sgnypost





