    • 2019年1月4日

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    特朗普嘲讽莫迪资助建设的图书馆无用 印度怒了

    星期五, 一月 04, 2019

    美国总统特朗普当地时间2日召开新年后首次内阁会议时谈及阿富汗问题。他不仅称苏联是因阿富汗战争而解体的，还对印度总理莫迪在阿富汗资助建设图书馆的行为进行嘲讽，引发印度民众愤怒回击。
    　
    据印度新德里电视台3日报道，特朗普2日表示，在阿富汗打仗的不应是美国，而应是其邻国——巴基斯坦、印度以及俄罗斯。美国已经为阿富汗的行动花了几十亿美元，他认为，美国应该减少向海外提供援助。特朗普还以印度总理莫迪为例说明，与美国相比，其他国家的对外援助华而不实。特朗普说：印度总理经常对我说，他在阿富汗建了一座图书馆，大家知道那是什么吗？那是我们在5小时内所花的钱。我想我们会作出这样的反应：谢谢有这座图书馆，但我不知道在阿富汗谁会使用它。

    特朗普的傲慢态度显然激怒了印度。新德里电视台、《印度快报》等媒体3日纷纷用嘲讽印度为题，表达对特朗普言行的不满。《环球时报》记者3日在印度社交媒体上，以嘲讽为关键词进行搜索，发现网友对特朗普的表态几乎呈一边倒的骂声，一名教授甚至直言你觉得图书馆没用，大概是因为你不读书的缘故。《印度时报》表示，目前还不清楚特朗普谈到的图书馆具体位于阿富汗什么地方。但自从美国于2001年底军事介入阿富汗及推翻塔利班政权以来，印度承诺对阿富汗提供的援助已达30亿美元。报道还说，多年以来，印度在当地开展了一系列帮扶项目，同时还资助了阿富汗国会大楼重建项目。重建工程完成后，莫迪于2015年还亲自出席了新大楼的启用典礼。当时他发表讲话承诺将资助和推动更多项目，让更多阿富汗年轻人接受现代教育和专业技能训练。
    　　
    印度官方3日就特朗普的言论回应称，对外发展援助工作对于改变受战争蹂躏的国家至关重要，印度坚信发展援助项目可以在改变人类生活方面发挥关键作用印度与阿富汗的伙伴关系，建立在与阿富汗政府合作的具体需求和要求的基础上，旨在实现阿富汗人民的福祉，并切实改善当地人民生活

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