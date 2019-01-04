特朗普嘲讽莫迪资助建设的图书馆无用 印度怒了

美国总统特朗普当地时间 2 日召开新年后首次内阁会议时谈及阿富汗问题。他不仅称苏联是因阿富汗战争而解体的，还对印度总理莫迪在阿富汗资助建设图书馆的行为进行嘲讽，引发印度民众愤怒回击。

据印度新德里电视台 3 日报道，特朗普 2 日表示，在阿富汗打仗的不应是美国，而应是其邻国 —— 巴基斯坦、印度以及俄罗斯。美国已经为阿富汗的行动花了几十亿美元，他认为，美国应该减少向海外提供援助。特朗普还以印度总理莫迪为例说明，与美国相比，其他国家的对外援助 “ 华而不实 ” 。特朗普说： “ 印度总理经常对我说，他在阿富汗建了一座图书馆，大家知道那是什么吗？那是我们在 5 小时内所花的钱。我想我们会作出这样的反应：谢谢有这座图书馆，但我不知道在阿富汗谁会使用它。 ”





特朗普的傲慢态度显然激怒了印度。新德里电视台、《印度快报》等媒体 3 日纷纷用 “ 嘲讽印度 ” 为题，表达对特朗普言行的不满。《环球时报》记者 3 日在印度社交媒体上，以 “ 嘲讽 ” 为关键词进行搜索，发现网友对特朗普的表态几乎呈一边倒的骂声，一名教授甚至直言 “ 你觉得图书馆没用，大概是因为你不读书的缘故 ” 。《印度时报》表示，目前还不清楚特朗普谈到的图书馆具体位于阿富汗什么地方。但自从美国于 2001 年底军事介入阿富汗及推翻塔利班政权以来，印度承诺对阿富汗提供的援助已达 30 亿美元。报道还说，多年以来，印度在当地开展了一系列帮扶项目，同时还资助了阿富汗国会大楼重建项目。重建工程完成后，莫迪于 2015 年还亲自出席了新大楼的启用典礼。当时他发表讲话承诺将资助和推动更多项目，让更多阿富汗年轻人接受现代教育和专业技能训练。

印度官方

3

日就特朗普的言论回应称，对外发展援助工作对于改变受战争蹂躏的国家至关重要，

“

印度坚信发展援助项目可以在改变人类生活方面发挥关键作用

”

，

“

印度与阿富汗的伙伴关系，建立在与阿富汗政府合作的具体需求和要求的基础上，旨在实现阿富汗人民的福祉，并切实改善当地人民生活

”

。

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