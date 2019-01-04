美媒:特朗普39天没打高尔夫 创任职以来最长纪录

据美国有线电视新闻网（ CNN ） 1 月 3 日报道，政府关门，加上华盛顿冬季沉闷的天气，特朗普已经很久没有打高尔夫球了。截至 1 月 3 日，他已经创下自上任以来离开高尔夫球场最长的一段时间： 39 天。



报道说，曾斥责奥巴马打高尔夫球太多的特朗普，现在已经 39 天没去一个高尔夫球场及他名下的一处房产了。在他上任的头两年里，他经常在周末去新泽西的贝德明斯特高尔夫俱乐部或佛罗里达的海湖庄园度假。他轻松超越了奥巴马同期的高尔夫运动次数。根据 CNN 的记录，特朗普在一个高尔夫俱乐部待了 166 天，在他名下的一处房产待了 212 天。相比之下，奥巴马直到第一个任期结束才打了 100 轮高尔夫球。





特朗普在 2016 年新罕布什尔州竞选活动的最后一次公开露面中谈到奥巴马时，说奥巴马打高尔夫次数太多。 “ 打高尔夫球很好，但是一定要和能够帮助我们的那些国家的领导人一起玩！不要总是和你的朋友玩。 ” 他当时说。

特朗普在 2016 年大选期间还声称，他在任期间 “ 可能永远看不到 ” 他名下的一处房产了， “ 因为我要为你们工作，我没有时间去打高尔夫球，相信我，伙计。 ”

然而，目前还不清楚特朗普是否每天都在去高尔夫球场时打球，也不清楚他去高尔夫球场时会打几圈。白宫助理很少向媒体证实总统在打高尔夫球，即使他在一家高尔夫俱乐部。

由于部分政府关门，原本应该在佛罗里达州打高尔夫度过圣诞节假期的特朗普，结果却变成了他所谓的孤零零一人呆在白宫。

据报道，特朗普向亲信表示，他觉得在政府关门期间自己不能去海湖庄园，以免当政府雇员没有薪水工作时，他让人看起来却在参加休闲活动。

特朗普上一次长时间不去高尔夫球场是在

2018

年中期选举期间，当时他在全国各地积极为候选人开展竞选活动。

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