    • 2019年1月15日

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    白宫辟谣伊万卡参选世行行长传闻:她负责帮忙选人

    星期二, 一月 15, 2019

    世行行长金墉辞职后，有外界猜测美国总统的女儿伊万卡·特朗普有意参选世行行长。对此，据美联社报道，白宫14日表示，伊万卡将帮助美国选择世界银行行长的候选人，但她不会参选。
    　　
    白宫新闻部副主任杰西卡迪托14日说，美国财政部长史蒂文姆钦和白宫幕僚长米克马尔瓦尼请伊万卡特朗普帮助管理美国的提名过程，因为她在过去两年里一直与世界银行的领导层密切合作。另外，迪托表示，有关伊万卡·特朗普正在考虑参选的报道有误。

    由于金墉7日突然宣布将提前结束自己的世行行长任期，外界便开始猜测下任行长的人选。英国《金融时报》11日报道称，伊万卡特朗普和美国驻联合国前任大使尼基·黑利都可能是美国候选人。据该报报道，其他被提名的人选还包括财政部负责国际事务的副部长戴维马尔帕斯和美国国际开发署署长马克格林。据了解，伊万卡·特朗普曾和世界银行有过交集，是2017年沙特支持的世界银行一项10亿美元基金的幕后推手，该基金旨在促进女性创业。
    　　
    通过战后与欧洲不成文的协议，世界银行一直由美国人领导，而国际货币基金组织一直由欧洲人负责。然而，这很可能面临严峻挑战，有可能会颠覆这一传统。另外，发展中国家也一直在向这些机构施加越来越大的压力，要求从新兴的市场国家选择领导人。
    　　
    世界银行理事10日表示，将于下月初开始接受新领导人提名，并在4月中旬之前提名金墉的继任者。

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