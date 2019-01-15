白宫辟谣伊万卡参选世行行长传闻:她负责帮忙选人

世行行长金墉辞职后，有外界猜测美国总统的女儿伊万卡 · 特朗普有意参选世行行长。对此，据美联社报道，白宫 14 日表示，伊万卡将帮助美国选择世界银行行长的候选人，但她不会参选。

白宫新闻部副主任杰西卡 • 迪托 14 日说，美国财政部长史蒂文 • 姆钦和白宫幕僚长米克 • 马尔瓦尼 “ 请伊万卡 • 特朗普帮助管理美国的提名过程，因为她在过去两年里一直与世界银行的领导层密切合作 ” 。另外，迪托表示，有关伊万卡 · 特朗普 “ 正在考虑参选 ” 的报道有误。





由于金墉 7 日突然宣布将提前结束自己的世行行长任期，外界便开始猜测下任行长的人选。英国《金融时报》 11 日报道称，伊万卡 • 特朗普和美国驻联合国前任大使尼基 · 黑利都可能是美国候选人。据该报报道，其他被提名的人选还包括财政部负责国际事务的副部长戴维 • 马尔帕斯和美国国际开发署署长马克 • 格林。据了解，伊万卡 · 特朗普曾和世界银行有过交集，是 2017 年沙特支持的世界银行一项 10 亿美元基金的幕后推手，该基金旨在促进女性创业。

通过战后与欧洲不成文的协议，世界银行一直由美国人领导，而国际货币基金组织一直由欧洲人负责。然而，这很可能面临严峻挑战，有可能会颠覆这一传统。另外，发展中国家也一直在向这些机构施加越来越大的压力，要求从新兴的市场国家选择领导人。

世界银行理事

10

日表示，将于下月初开始接受新领导人提名，并在

4

月中旬之前提名金墉的继任者。

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