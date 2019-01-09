乌克兰外长:乌“尚未做好准备”暂时不会加入欧盟

基辅消息：乌克兰外长克利姆金当地时间 8 日通过电视台直播表示，乌克兰因 “ 尚未做好准备 ” 将暂时不会加入欧盟。

乌克兰当地媒体对此进行了报道。与此同时，乌外长的言论也引发了俄罗斯媒体的特别关注。

据乌克兰独立新闻社等媒体报道，克利姆金当天表示，对于乌克兰而言，加入欧盟和北约是 “ 一个中期的前景 ” 。 “ 如果有人说，乌克兰会在一两年内加入欧盟和北约，千万不要相信，那纯粹是一个旨在误导民众的谎言 ” ，当然，经验也表明， “ 至少需 30 年之久的说法亦不可靠 ” 。

克利姆金说，相比加入欧盟，乌克兰成为北约成员要容易一些。即便如此，乌克兰目前依然没有做好准备， “ 坦诚地说，我们仍然需要做一些工作 ” ，等待北约内部就吸收乌克兰达成共识。





克利姆金指出，根据乌克兰当前的情况，无论是欧盟还是北约，乌克兰 “ 一年之内不会加入，两年之内不会加入，五年之内也不会加入 ” 。

自波罗申科担任总统以来，争取加入欧盟和北约一直是乌克兰所奉行的 “ 向西看 ” 外交政策。 2014 年 12 月乌克兰最高拉达（议会）修改两项法律，放弃了不结盟地位。 2016 年 6 月又通过补充修正案，把加入北约确定为乌对外政策目标。

因此，俄新网援引观察家的分析对克利姆金的这番话表示 “ 狐疑 ” ， “ 的确，乌克兰恐怕在 20 年内都难以加入欧盟，但乌克兰外交部的此番表态似乎另有深意 ” 。

俄消息网报道指出，日前，乌最高拉达（议会）于

2018

年

12

月在总统提议下，通过了关于

“

加强乌克兰争取加入欧盟和北约的外交政策

”

的宪法修正案的一读，这引起了俄罗斯的

“

特别注意

”

。乌克兰总统大选在即，乌外交部的今番表态或为安抚莫斯科赢得良好外部环境。

Twitter

sgnypost





