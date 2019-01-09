    • 2019年1月9日

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    乌克兰外长:乌“尚未做好准备”暂时不会加入欧盟

    星期三, 一月 09, 2019

    基辅消息：乌克兰外长克利姆金当地时间8日通过电视台直播表示，乌克兰因尚未做好准备将暂时不会加入欧盟。
    　　
    乌克兰当地媒体对此进行了报道。与此同时，乌外长的言论也引发了俄罗斯媒体的特别关注。
    　　
    据乌克兰独立新闻社等媒体报道，克利姆金当天表示，对于乌克兰而言，加入欧盟和北约是一个中期的前景如果有人说，乌克兰会在一两年内加入欧盟和北约，千万不要相信，那纯粹是一个旨在误导民众的谎言，当然，经验也表明，至少需30年之久的说法亦不可靠
    　　
    克利姆金说，相比加入欧盟，乌克兰成为北约成员要容易一些。即便如此，乌克兰目前依然没有做好准备，坦诚地说，我们仍然需要做一些工作，等待北约内部就吸收乌克兰达成共识。

    克利姆金指出，根据乌克兰当前的情况，无论是欧盟还是北约，乌克兰一年之内不会加入，两年之内不会加入，五年之内也不会加入
    　　
    自波罗申科担任总统以来，争取加入欧盟和北约一直是乌克兰所奉行的向西看外交政策。201412月乌克兰最高拉达（议会）修改两项法律，放弃了不结盟地位。20166月又通过补充修正案，把加入北约确定为乌对外政策目标。
    　　
    因此，俄新网援引观察家的分析对克利姆金的这番话表示狐疑的确，乌克兰恐怕在20年内都难以加入欧盟，但乌克兰外交部的此番表态似乎另有深意
    　　
    俄消息网报道指出，日前，乌最高拉达（议会）于201812月在总统提议下，通过了关于加强乌克兰争取加入欧盟和北约的外交政策的宪法修正案的一读，这引起了俄罗斯的特别注意。乌克兰总统大选在即，乌外交部的今番表态或为安抚莫斯科赢得良好外部环境。

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