全球投资者计划在2019年削减股票投资配比

贝莱德 (Blackrock) 的调查结果显示，全球投资者正在增加能抵御经济滑坡的投资组合，计划在 2019 年削减公开上市股票的投资配比，增持私募股权及房地产等资产。

周一公布的调查显示，贝莱德调查的 230 家机构中，有超过一半计划在 2019 年削减公开上市股票的配比，该比例高于 2018 年的 35% 。





全球股市在 2018 年遭遇逾 10 年来的最糟糕表现，对经济放缓、贸易紧张局势和利率上升的担忧在去年下半年打击市场。各市场在 2019 年初也同样震荡。





调查显示，股票在美国和加拿大尤其不受青睐，这两国有 68% 的投资者计划削减股票配比，而欧洲大陆的投资者中只有 27% 计划削减股票配比。





有 56% 的客户表示，对经济周期正在反转的担忧正支撑这种重新调整配置。





虽然美国经济数据强劲，及美联储主席鲍威尔周五发表鸽派言论，帮助缓解了部分担忧，但贝莱德称，美国和加拿大投资者最担心美国加息。





调查中存有这种担忧的人数略过半数 (52%) ；同时地缘政治不稳定和贸易紧张也是欧洲和亚洲投资者的主要担忧问题。





贝莱德表示，私募资产和固定收益可能是 2019 年人气转变的主要受益者。





因此，这些调查中有

54%

打算增加对实体资产的曝险，

47%

计划提高私募股权的配置，以及有

40%

选择买进不动产。

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路透社

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