美媒揭一带一路合作内幕 北京与纳吉秘密交易曝光

《华尔街日报》 1 月 8 日报道称，中国高级官员曾向马来西亚提议，由中国帮助解救马国国营的一马发展公司（ 1MDB ），以换取在一带一路项目下马来西亚工程的股权。





文章称，在短短几个月内，纳吉就与中国国有企业签订了价值 340 亿美元的铁路和管道交易，这些项目将由中资银行提供资金，并由中国工人修建。





两名了解讨论情况的人士称，纳吉还与中国开展了秘密谈判，打算允许中国海军舰船停靠马来西亚的两个港口。这种许可原本会是一种对中国政府的巨大让步，但未能实现。





据该报报道，中马的会议还称，上述项目具政治属性，旨于扶持纳吉政府、解决一马发展公司债务问题，加深中国对马来西亚的影响力，但必须对外展示它们为市场驱动的形象。





报道称，中国政府新闻办公室并没有对该报的询问做出答复。





对于《华尔街日报》报道，马国财政部长林冠英今天表示，政府将调查有关报道是否属实。 “ 我会调查是否有这样的交易。如果发现有白纸黑纸明确说明此事，我们将会进一步调查。 ”





纳吉在 2018 年 5 月的马来西亚大选中落选下台，其继任者马哈迪（ Mahathir Mohamad ）在上台后，叫停了中马合作项目。随后有媒体评论称，马哈迪有反华亲日立场。





《星洲日报》日前在对马哈迪（

Mahathir Mohamad

）的专访中指出，当马哈迪听到有人指他因为多次访问日本和重新审视与中国合作的大型计划，被认为是

“

亲日反中

”

时

“

笑了起来

”

。他称，他曾多次向世界各国捍卫中国，包括他在日本出席日本的论坛时，同样捍卫中国，为中国讲话。





对于马来西亚政府要求检讨与中国合作的东海岸铁路计划（

ECRL

）和取消沙巴和马六甲天然气管道计划，马哈迪进一步解释称，

“

中国政府了解，我们面对严峻的财务问题，我告诉他们，我们负担不起。这不是因为我们不要，而是首先这个计划有问题，并且我们没有能力负担。

”





马哈迪还说，如果中国同意，政府可能以缩小东铁项目规模来继续这项工程。他表示，目前双方仍在谈判东铁计划，至今仍未找到良好的解决方案，双方并无设下谈判期限。

（多维新闻）

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