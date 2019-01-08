美媒揭一带一路合作内幕 北京与纳吉秘密交易曝光

《华尔街日报》1月8日报道称，中国高级官员曾向马来西亚提议，由中国帮助解救马国国营的一马发展公司（1MDB），以换取在一带一路项目下马来西亚工程的股权。
文章称，在短短几个月内，纳吉就与中国国有企业签订了价值340亿美元的铁路和管道交易，这些项目将由中资银行提供资金，并由中国工人修建。
两名了解讨论情况的人士称，纳吉还与中国开展了秘密谈判，打算允许中国海军舰船停靠马来西亚的两个港口。这种许可原本会是一种对中国政府的巨大让步，但未能实现。
据该报报道，中马的会议还称，上述项目具政治属性，旨于扶持纳吉政府、解决一马发展公司债务问题，加深中国对马来西亚的影响力，但必须对外展示它们为市场驱动的形象。
报道称，中国政府新闻办公室并没有对该报的询问做出答复。
对于《华尔街日报》报道，马国财政部长林冠英今天表示，政府将调查有关报道是否属实。“我会调查是否有这样的交易。如果发现有白纸黑纸明确说明此事，我们将会进一步调查。”
纳吉在2018年5月的马来西亚大选中落选下台，其继任者马哈迪（Mahathir Mohamad）在上台后，叫停了中马合作项目。随后有媒体评论称，马哈迪有反华亲日立场。
对于马来西亚政府要求检讨与中国合作的东海岸铁路计划（ECRL）和取消沙巴和马六甲天然气管道计划，马哈迪进一步解释称，“中国政府了解，我们面对严峻的财务问题，我告诉他们，我们负担不起。这不是因为我们不要，而是首先这个计划有问题，并且我们没有能力负担。”
马哈迪还说，如果中国同意，政府可能以缩小东铁项目规模来继续这项工程。他表示，目前双方仍在谈判东铁计划，至今仍未找到良好的解决方案，双方并无设下谈判期限。 （多维新闻）
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