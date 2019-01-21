爱穿比基尼登山 台湾女登山客寻获已无生命迹象

台北一名吴姓女子于当地时间

1

月

11

日从南投县信义乡入山，独自走八通关、盆驹山等地，拟从郡大林道下山，但吴女

20

日失足坠谷求救，台消防局人员

21

日中午寻获吴女，但吴女已无生命迹象。





综合媒体

1

月

21

日报道，台湾南投县政府消防局表示，

36

岁吴姓女子又被称为

“

比基尼登山客

”

，

1

月

11

日独自从南投县信义乡东埔入山，规划攀登八通关、盆驹山、无双社等地点，

24

日将沿郡大林道下山，吴女

20

日打卫星电话求救称，在盆驹山往无双社路段摔落约

30

米深山谷，但山区大雨，搜救人员在

21

日中午

12

时

10

分向南投县消防局回报，已找到人，不过，吴女已无生命迹象。





台湾消防局官员表示，吴女从信义乡东埔入山，取道八通关经马博横断、盆驹山、南三段自郡大林道出山，路线总长度不到一百公里，虽非长距离行程，但沿途山势险峻、许多路段有断崖，全程高难度考验，攀登至少都要十余天以上，独攀是十分危险行为。





台媒报道指，吴女热爱登山，在登山界小有名气。她光

2018

年上山就达

127

天，在攻顶后会穿上比基尼留下照片，有

“

比基尼登山客

”

之称，对于为何选穿比基尼，被指因是和朋友打赌输了。

(

多维新闻)

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