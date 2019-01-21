美媒：中国正成世界工厂生态系统 美企很难放弃中国

《华尔街日报》

2019

年

1

月

18

日报道，据阿利克斯合伙公司（

Alix Partners

）零售业务主管刘易斯（

Bill Lewis

）表示，很多美国公司在

2011

年发生棉花价格冲击时，就开始重新考虑依赖中国工厂了，但是劳动力成本、公司受到政治压力以及在华经营规则等方面的担忧也接踵而至。





此外，卡骆驰（

Crocs

）公司的经理也表示，该公司在美国销售的鞋类大约

20%

来自中国，一旦关税产生实质影响，公司可能降低从中国的进口比例。





不过报道认为，美国公司很难放弃中国。此外，美国公司很难自动脱离已经使中国成为世界工厂的广泛生态系统。比如，卡骆驰公司正在制定亚洲市场的成功发展规划，这意味着要在中国保持强大实力。公司也在越南生产鞋类，但是中国工厂是卡骆驰公司的重要角色。





报道称，总部在新泽西州的摩凡陀（

Movado

）集团公司首席财务官表示，公司的主要产品豪华手表没有受美国新关税的冲击（手表盒受到了影响）。但是由于手表制作的复杂性及其对专业化供应商的需求，即使在中国生产成为公司的财务负担，公司也难以搬家走人。

（多维新闻)

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