美元主导地位更加稳固 美媒：发展中国家感到不安

美媒称，美元不仅是其他央行持有的主要储备货币，它在贸易和国际资本市场中也无处不在。 2018 年美元的飙升令发展中国家感到不安，因为这使外国借款者偿还美元债务的成本更高。

据美国《华尔街日报》网站 1 月 20 日报道，美元的主导地位推动海外对美国资产的需求，一些经济学家认为这降低美国的借贷成本。这还使华盛顿有能力切断美国及其组织与世界金融体系的联系，因为进入国际金融体系最终需要与美国的银行建立联系。

然而在欧元区经历旷日持久的危机、中国经济最近出现减速之后，美元的国际主导地位似乎比以往任何时候都更安全。

牛津大学经济史学家凯瑟琳 · 申克说： “ 我们看到美元在跨境债务中重现主导地位，以及美元作为储备货币的作用持续存在。 ” 她说，这不仅是欧元疲软和人民币国际化放缓的结果，也与美元的潜在优势有关， “ 在如今这样的不确定时期，市场的流动性变得更加重要 ” 。

国际清算银行说，从 2008 年年中到 2018 年，美国以外的政府和企业发行的美元债券总额翻了一番以上，而其他货币的国际债券总额则下降了。

报道认为，欧元曾经是美元最明确的挑战者，但欧元区主权债务危机使人们对过去认为安全的债务产生违约担忧，国际社会对欧元的使用自此减少。

报道称，与此同时，中国多年来一直试图促进人民币的国际使用，包括鼓励离岸人民币交易和最近引入人民币石油合同。这取得了一些成功，例如在国际货币基金组织的储备货币篮子中获得一席之地。

报道称，美元确实面临一些挑战。官方数据显示，俄罗斯央行去年出售或转移了大部分美国国债，作为公然去美元化政策的一项举措，这项政策还包括与中国加强联系。从长远来看，人民币的影响力可能会增加。

彼得森国际经济研究所高级研究员阿文德 · 苏布拉马尼安说，人民币最终还将获得储备货币的某些属性，尤其是在亚洲。

苏布拉马尼安说：

“

中国已成为一个贸易大国，这有助于中国货币成为储备货币。

”

他说，要让人民币真正成为全球储备货币，中国就必须稳定经济并整顿金融体系。

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