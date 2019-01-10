美方寻求中国给出更多承诺细节 中方称磋商增进相互理解

美国官员在北京进行为期三天的贸易磋商期间，要求中方给出关于大量购买美国商品承诺的更多细节，并寻求让中国信守调整产业政策承诺的方法。
中国商务部周四称，双方积极落实两国元首重要共识，就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流，增进了相互理解，为解决彼此关切问题奠定了基础。
“双方同意继续保持密切联系。”商务部网站刊登新闻稿称。
中国外交部发言人陆慷在谈判结束前举行的例行记者会上证实，根据双方达成的共识，此次经贸磋商确实延长了。此次磋商原定在周一和周二两天举行。陆慷称“磋商的延长意味着双方确实是在认真地进行此次磋商。”
磋商结束后，美国农业部负责贸易和海外农业事务的副部长Ted McKinney在北京告诉记者，他认为会谈“进展顺利”。他补充说，“这对我们来说是件好事。”
去年12月，美国总统特朗普和中国国家主席习近平同意贸易战休战90天。这是双方自那时以来首次举行面对面磋商。
华盛顿向北京提出了一系列要求，包括改变中国在知识产权保护、技术转让、产业补贴和其他非关税贸易壁垒方面的政策。
90天的休战期已经过去了大约40天，关于目前为止所取得进展的具体细节很少。这次北京会谈不是部长级的，因此原本也预计不会达成一项协议结束贸易战。
美国贸易代表办公室(USTR)在一份声明中表示，两国官员讨论了“在贸易关系中实现公平、互惠和平衡的途径”。
“这次会谈亦聚焦于北京方面承诺从美国购买大量农业、能源、制造产品，以及其它产品和服务，”USTR表示。
习近平和美国总统特朗普在布宜诺斯艾利斯会面后，中国作出了这一承诺；当时美国官员称，中国将立即开始购买行动。但此后除了购买过几批大豆外，并没有出现中国大举采购的迹象。
美国政府高官在去年12月曾表示，中国作出了1.2万亿美元的贸易承诺，但未具体说明内容和期限。
这些采购将有助满足特朗普的另一项重要要求：中国应采取行动降低美国对华的巨额贸易逆差。
在大宗商品和工业产品方面的大宗支出将释放一个正面信号，即中国有意愿与美国合作，但此举并不能满足美国对于中国应实施艰难的结构性调整的要求。
目前还不清楚双方代表就这些议题在90天的协商期内能取得多大进展，以及特朗普希望取得多大进展才不会进一步升级贸易战。这些问题令美中关系在多年来不断恶化。
最为紧要的是美国对中国2,000亿美元输美商品提高关税的计划。特朗普曾表示，如果到3月2日还不能达成协议，他将把2,000亿美元中国输美商品的关税从10%提高到25%。他还威胁，如果北京方面不对美国的要求作出让步，将对所有进口自中国的商品征税。
中国政府表示，不会在核心问题上作出退让。中国官方报纸《中国日报》周三表示，中国希望结束与美国的贸易争端，但不会做出任何“不合理的让步”，任何协议都要双方均做出妥协。
该报在社论中表示，中方的立场仍很坚定，即贸易争端对两国都造成伤害，而且扰乱了国际贸易秩序和供应链。
**未公布进一步谈判安排**
双方没有公布进一步面对面谈判的安排。USTR称，美国代表团将返回华盛顿汇报磋商情况，并“接受下一步行动指示”。
双方达成的任何协议都要面对的一大挑战是，如何确保中国兑现在技术转让、知识产权保护以及网络安全方面的承诺。
USTR表示，官员们提出了这些问题，并讨论了未来达成的协议需包括“须经不断核实和有效执行的全面落实方案”。
长期以来，美国官员总是抱怨中国未能遵守贸易承诺，时常提到北京恢复进口美国牛肉的承诺花了逾十年的时间才兑现。
华盛顿智库美国企业研究院(American Enterprise Institute)的中国学者史剑道表示，还有时间来达成协议，但基本上要取决于美国能否接受中国调整经济模式的承诺。目前中国在这方面几无已经行动的证据。
“真正关键的是，如果中国不兑现承诺时，美国有什么强制手段，”史剑道表示。他并称，这需要附加在某个特定日期前可能再加征关税的威胁。
白宫新闻发言人桑德斯周三对福克斯商业新闻网表示，美国政府预期正在持续的磋商将取得成果，美方对中国窃取美国知识产权的抱怨是与北京方面磋商的“首要考虑”。
全球股市上涨，因谈判基调正面，且看好中美能避开全面贸易战。
美国和中国企业都尝到了贸易战的苦果。苹果公司(AAPL.O)上周下调了营收预期，并将其归咎于中国需求疲弱，这令全球市场感到不安。(路透社)
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