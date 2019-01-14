专家预期中美可在限期内达贸易协议





中投国际（香港）有限公司前董事长刘遵义预测，中国和美国可望于 90 天限期内达成一份“虽不完全满意，但双方都能接受”的贸易协议。





星岛日报今天刊登了对刘遵义的专访，他在访问中作了以上表示。





刘遵义是香港中文大学前校长兼著名经济学家，卸任校长后曾于 2010 至 2014 年担任中投国际（香港）有限公司董事长。





中投香港由中国投资有限责任公司成立，后者直属中国国务院领导，主要从事国家外汇资金的境外投资和管理。





刘遵义在访问中说，他对中美谈判前景审慎乐观，相信在 3 月 2 日“ 90 天休战”限期前，两国可望达成协议。





他说，中国有很大空间扩大进口美国商品，尤其是美国未曾对中国出口的新产品，例如阿拉斯加的液化天然气。





对美国而言，这对国内生产毛额（ GDP ）及就业有直接及即时的帮助；对中国而言，多用天然气，减少烧煤也符合改善空气污染、防止气候变化的政策。





但他预期，中美经济及科技竞争将长期存在，并会时有摩擦。





他并说，中美下阶段谈判将触及“中国结构性改革”议题，但情况并不悲观，双方是“可以解决的”。





在智慧财产权保护方面，刘遵义说，中国过去做得不完善，但这需要一个过程。

他说，现在中国也追求创新，在全球颁发的专利数目已超越美国，位占第一，这意味着中国也想其他国家保护其专利，因为保护知慧财产权已不只是保护外企的利益，也是保护自己的利益，应该一视同仁。





他认为，在保护知识产权方面，中国政府是有意愿的，例如 2014 年设立全国性知识产权法院，“最初的罚款不高，只有 1000 元人民币，现在加到 150 万美元，数目不少，开始起到阻吓作用。”





刘遵义认为，中美最大纷争是涉及商业的“网络盗窃”， 2015 年中美领导人已达成“反网络盗窃”的共识，“但中国民间企业会不会做，很难说。”





但这个问题也并非无法解决，骇客是违法行为，美方若有证据可以提出并以法律解决。





刘遵义预计， 3 月 2 日前双方“怎样也会有个结果，未必双方都好满意，但双方都能接受”。他排除美方到时仍有很多抱怨和投诉，但“得些好意应收手”，美方应该会暂时妥协。（中央社）





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