加拿大总理特鲁多因驻华大使就华为一案发表不当言论令其辞职

加拿大总理特鲁多周六表示，他已经要求加拿大驻华大使麦家廉 (John McCallum) 辞职，这一举动前所未有。麦家廉此前就华为高管可能被引渡至美国一案发表的评论，引起了政界的不满。





麦家廉表示，华为首席财务官孟晚舟可能有强有力的论据反对被引渡至美国，此番评论令特鲁多领导的自由党政府陷入尴尬境地。





加拿大反对党议员和前任大使批评麦家廉对这一严重损害了加中关系的事件进行了令人无法接受的政治干预。





资深外交官及专家对路透说，这是史上第一次加拿大驻外大使被正式解职。





特鲁多周四才说他无意换掉麦家廉；就在那一天，麦家廉对自己的失言道歉。





但多伦多星报周五引述麦家廉称，如果美国放弃引渡要求， “ 对加拿大而言那就太好了。 ” 麦家廉现年 64 岁，曾经长期担任自由党内阁阁员，并非一位训练有素的外交官。





Brock 大学教授 Charles Burton 说，麦家廉有关孟晚舟或能够避免引渡的评论，已是对中国暗示其强硬策略奏效。 Charles Burton 是前加拿大外交官员，曾经两度驻派中国。





“ 他这么做连总理都保不住他 ( 继续留任 ) ，他必须走人， ”Burton 说，并建议特鲁多应该尽快指派ㄧ位特别使节处理争议。





总理特鲁多及外交部长弗理兰的发言人士被问及这项解职时都不予置评。

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路透社

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