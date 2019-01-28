马杜罗拒绝在委内瑞拉举行新选举

委内瑞拉领导人尼古拉斯 · 马杜罗拒绝了国际社会周日提出的要该国举行新选举的要求。





在美国有线电视新闻网（ CNN ）周日播出对马杜罗的采访中，他拒绝了一些欧洲国家给他的最后通牒 —— 在八天内举行选举，否则他们将承认 35 岁的反对党领袖胡安 · 瓜伊多为总统。





马杜罗在用西班牙语接受采访时说： “ 他们应该撤回这个最后通牒，没人能给我们发出最后通牒。 ”





马杜罗被指操纵选举而当选





委内瑞拉于 2018 年 5 月 20 日举行了总统选举。许多选民抵制，称其不自由不公平。一些反对派成员也被阻止参选。在任总统马杜罗以近 70 ％的选票获胜，但选举结果在国内外都受到了挑战。他于 1 月 10 日宣誓就任第二个六年任期。





1 月 23 日，民主选举产生的，由反对派控制的国民议会宣布马杜罗的统治是非法的。议会领导人瓜伊多援引宪法规定，宣布自己为临时总统，直到有新的选举。





美国警告





美国星期天警告说，对任何威胁恐吓瓜伊多或美国外交人员者，美国都会有 “ 重大回应 ” 。





美国总统的国家安全顾问博尔顿在推特上写道： “ 对美国外交人员、委内瑞拉民主领袖胡安 · 瓜伊多或国民议会本身的任何暴力和恐吓，都代表对法治的严重攻击，并将得到重大回应。 ”





在美国要求下，联合国安理会开会。美国国务卿蓬佩奥在由他新任命的委内瑞拉特使艾布拉姆斯陪同下参加了星期六的会议。

安理会交锋





委内瑞拉外交部长阿雷亚萨也前往纽约参加了这次安理会会议。阿雷亚萨在会上反驳了欧洲人关于选举的八天期限。他质问说： “ 欧洲给我们八天？ ” “ 你在哪里得到授权为主权人民设定最后期限或发出最后通牒？ ”





美国国务卿蓬佩奥敦促国际社会支持委内瑞拉人民，并承认起而反抗有争议的总统马杜罗的反对党领袖胡安 · 瓜伊多的临时政府。





美国总统唐纳德

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特朗普的代理办公厅主任马尔瓦尼周日在接受福克斯新闻采访时表示，总统正在密切关注局势。马尔瓦尼在回答问题时拒绝排除美国采取军事行动解决委内瑞拉动荡的可能性。（美国之音）

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