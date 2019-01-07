美航母进波斯湾后 伊朗称将派军舰到“美国后院”

据伊朗官方伊斯兰共和国通讯社（ IRNA ） 1 月 4 日报道，该国海军副司令哈萨尼（ Touraj Hassani ）表示，自 3 月底开始将派军舰进行为期 5 个月巡航，期间将进入大西洋海域的 “ 美国后院 ” 。伊朗媒体预计舰队将停靠委内瑞拉。

特朗普政府去年 5 月宣布退出《伊核协议》，并于 11 月起重启对伊朗制裁，两国关系逐渐紧张。

半个月前（去年 12 月 21 日），美国海军 “ 斯坦尼斯 ” 航母战斗群驶入波斯湾。伊朗此番表态被视作对美军航母的反制。





伊朗法尔斯通讯社（ Fars news ）表示，海军 “ 多年来一直有计划在大西洋部署舰队，如今任务的各项准备工作似已就绪 ” 。

路透社 4 日对此评论称，伊朗正寻求扩大其海军力量在美国后院的作战范围。

哈萨尼在接受 IRNA 采访中表示，舰队将进行巡航，由于大西洋 “ 路线较长 ” ，任务将于伊朗传统新年（ “ 纳吾肉孜节 ” ） 3 月 21 日以后发起，预计持续 5 个月。









他还透露，该舰队将包括去年 12 月 2 日下水的国产驱逐舰 “ 萨汗德 ” 号（ Sahand ），以及一艘新近改装的 “ 哈尔克 ” （ Kharg ）号补给舰。法尔斯通讯社介绍，舰队预计将停靠于委内瑞拉。

伊朗电视台称， “ 萨汗德 ” 号标准排水量 1300 吨，满载排水量 1500 吨，长 96 米，舰上装有 76 毫米舰炮，防空导弹、反舰导弹和 30 毫米近防炮，同时上层建筑采用内倾设计，有一定隐身性能。

据此前介绍， “ 萨汗德 ” 号是伊朗海军最新、排水量最大的战舰，装有防空、反舰导弹和雷达控制的近防炮。不过该舰虽然名为 “ 驱逐舰 ” ，排水量仅与中国海军 056 型轻型护卫舰相当。





据美联社报道， “ 斯坦尼斯 ” 号航母战斗群上月 21 号驶入波斯湾。此前美国从 5 月退出《伊核协议》开始，在 7 个月时间里没有一艘航母在波斯湾巡逻，是为 “9·11” 以来首次。

对于 “ 斯坦尼斯 ” 号靠近的消息，伊朗海军少将拉赛亚里（ Habibollah Sayyari ） 24 日曾表示，航母 “ 威胁微不足道，我们不会让这艘战舰靠近我们波斯湾的领海 ” 。他当时还说，伊朗 “ 允许美国海军在伊朗附近的国际水域航行，就像伊朗海军可以在美国海域附近的大西洋航行一样 ” 。

据了解，伊朗海军将领 2014 年 2 月曾表示，两艘军舰（ 1 艘驱逐舰与 1 艘补给舰）将经南非进入大西洋，朝美国海域前进。五角大楼发言人当时表示 “ 并不担心 ” ，称很多国家都在大西洋的公海上航行。

而路透社当年

4

月

13

日报道，拉赛亚里表示由于计划有变，伊朗军舰将不会继续前进，而是在数天内返回。

Twitter

sgnypost





