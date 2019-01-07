    • 2019年1月7日

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    美航母进波斯湾后 伊朗称将派军舰到“美国后院”

    星期一, 一月 07, 2019

    据伊朗官方伊斯兰共和国通讯社（IRNA14日报道，该国海军副司令哈萨尼（Touraj Hassani）表示，自3月底开始将派军舰进行为期5个月巡航，期间将进入大西洋海域的美国后院。伊朗媒体预计舰队将停靠委内瑞拉。
    　　
    特朗普政府去年5月宣布退出《伊核协议》，并于11月起重启对伊朗制裁，两国关系逐渐紧张。
    　　
    半个月前（去年1221日），美国海军斯坦尼斯航母战斗群驶入波斯湾。伊朗此番表态被视作对美军航母的反制。

    伊朗法尔斯通讯社（Fars news）表示，海军多年来一直有计划在大西洋部署舰队，如今任务的各项准备工作似已就绪
    　　
    路透社4日对此评论称，伊朗正寻求扩大其海军力量在美国后院的作战范围。
    　　
    哈萨尼在接受IRNA采访中表示，舰队将进行巡航，由于大西洋路线较长，任务将于伊朗传统新年（纳吾肉孜节321日以后发起，预计持续5个月。


    他还透露，该舰队将包括去年122日下水的国产驱逐舰萨汗德号（Sahand），以及一艘新近改装的哈尔克Kharg）号补给舰。法尔斯通讯社介绍，舰队预计将停靠于委内瑞拉。
    　　
    伊朗电视台称，萨汗德号标准排水量1300吨，满载排水量1500吨，长96米，舰上装有76毫米舰炮，防空导弹、反舰导弹和30毫米近防炮，同时上层建筑采用内倾设计，有一定隐身性能。
    　　
    据此前介绍，萨汗德号是伊朗海军最新、排水量最大的战舰，装有防空、反舰导弹和雷达控制的近防炮。不过该舰虽然名为驱逐舰，排水量仅与中国海军056型轻型护卫舰相当。

    据美联社报道，斯坦尼斯号航母战斗群上月21号驶入波斯湾。此前美国从5月退出《伊核协议》开始，在7个月时间里没有一艘航母在波斯湾巡逻，是为“9·11”以来首次。
    　　
    对于斯坦尼斯号靠近的消息，伊朗海军少将拉赛亚里（Habibollah Sayyari24日曾表示，航母威胁微不足道，我们不会让这艘战舰靠近我们波斯湾的领海。他当时还说，伊朗允许美国海军在伊朗附近的国际水域航行，就像伊朗海军可以在美国海域附近的大西洋航行一样
    　　
    据了解，伊朗海军将领20142月曾表示，两艘军舰（1艘驱逐舰与1艘补给舰）将经南非进入大西洋，朝美国海域前进。五角大楼发言人当时表示并不担心，称很多国家都在大西洋的公海上航行。
    　　
    而路透社当年413日报道，拉赛亚里表示由于计划有变，伊朗军舰将不会继续前进，而是在数天内返回。

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